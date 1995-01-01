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    ФАН: «Ростов» и «Рубин» поборются за Гулиева

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заинтересовал два клуба, сообщает «Федеральное агентство новостей».

    По информации источника, арендовать 23-летнего футболиста хотят «Рубин» и «Ростов».

    «Спартак» готов рассмотреть вариант с арендой игрока до лета 2020 года.

    • В текущем сезоне Гулиев провел за «Спартак» 15 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.
    • Гулиев уже выступал за «Ростов» в 2018 году.

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11566

      Garrincha58 1 минуту назад

      на кулачках или армреслингом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35726

      MaxRnD 17 минут назад

      Чо-та ржу ))

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