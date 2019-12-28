ФАН: «Ростов» и «Рубин» поборются за Гулиева

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заинтересовал два клуба, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источника, арендовать 23-летнего футболиста хотят «Рубин» и «Ростов».

«Спартак» готов рассмотреть вариант с арендой игрока до лета 2020 года.