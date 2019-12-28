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ФАН: «Ростов» и «Рубин» поборются за Гулиева

28 декабря 2019, 09:29
30

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заинтересовал два клуба, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источника, арендовать 23-летнего футболиста хотят «Рубин» и «Ростов».

«Спартак» готов рассмотреть вариант с арендой игрока до лета 2020 года.

  • В текущем сезоне Гулиев провел за «Спартак» 15 матчей, результативными действиями не отличался.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.
  • Гулиев уже выступал за «Ростов» в 2018 году.

Источник: «Федеральное агентство новостей»

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Спартак Гулиев Аяз
Комментарии (30)
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MaxRnD
1577515166
Чо-та ржу ))
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geroin161
1577521827
Не надо в Ростов. Он поднялся в Ростове, а как ушёл в спартак, так загнил там. Щас он восстановится опять в Ростове и его сразу же захочет Зенит
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kazak161
1577525722
Фигаро здесь Фигаро там!
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Mazai-NN
1577527366
Спартак Ростов опять Спартак. И теперь что снова Ростов? Хай в Рубин едет. Посмотрим что там ВикторЫч замутит. Я теперь буду смотреть матчи Рубина только из за Слуцкого и Игнатьева.
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RJM555
1577529787
При Карпине Гулиев раскрылся как футболист так что и карты в руки
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zigbert
1577536870
Не получилось у него в Спартаке. Может Ростов и есть его призвание.
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алдан2014
1577541616
Довольно никчёмный опорник.И с психикой совсем беда.По хорошему ,ему пендаля надо было дать после истории с избиением америкоса
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ufos73
1577544971
Монетку кинут, кому не повезет, тот и берет? )) Не дай бог на ребро встанет!
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JTherry
1577547287
загоняли парня по арендам, а в Спартаке не выдержал конкуренции с такими же молодыми ребятами...
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serhio80
1577566941
И мирзова куда нибудь пристроите)
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