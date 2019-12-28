ФАН: «Ростов» и «Рубин» поборются за Гулиева

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заинтересовал два клуба, сообщает «Федеральное агентство новостей».
По информации источника, арендовать 23-летнего футболиста хотят «Рубин» и «Ростов».
«Спартак» готов рассмотреть вариант с арендой игрока до лета 2020 года.
- В текущем сезоне Гулиев провел за «Спартак» 15 матчей, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.
- Гулиев уже выступал за «Ростов» в 2018 году.
Источник: «Федеральное агентство новостей»
Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.