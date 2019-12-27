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  • Семин: «Егоров старался выполнять свою работу в судейском корпусе на высшем уровне»

Семин: «Егоров старался выполнять свою работу в судейском корпусе на высшем уровне»

27 декабря 2019, 18:07
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал увольнение Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

«Егоров выполнил свою работу в судейском корпусе. Она кому-то не нравилась, а кому-то нравилась, он старался ее выполнять на высшем уровне. Могу сказать, что у него была тяжелая должность, но было принято такое решение», – сказал Семин.

  • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

РФС объявил об отставке Егорова

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Егоров Александр
Комментарии (7)
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Derzkiy1
1577468068
Конечно, сколько очков помог набрать Зениту ? Сложно без него будет
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