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    Семин: «Егоров старался выполнять свою работу в судейском корпусе на высшем уровне»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал увольнение Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

    «Егоров выполнил свою работу в судейском корпусе. Она кому-то не нравилась, а кому-то нравилась, он старался ее выполнять на высшем уровне. Могу сказать, что у него была тяжелая должность, но было принято такое решение», – сказал Семин.

    • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

    РФС объявил об отставке Егорова

    Источник: Sport24

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