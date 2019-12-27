Семин: «Егоров старался выполнять свою работу в судейском корпусе на высшем уровне»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал увольнение Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

«Егоров выполнил свою работу в судейском корпусе. Она кому-то не нравилась, а кому-то нравилась, он старался ее выполнять на высшем уровне. Могу сказать, что у него была тяжелая должность, но было принято такое решение», – сказал Семин.

Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.

В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

РФС объявил об отставке Егорова