Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Егоров: «Не все задуманное получилось реализовать»

27 декабря 2019, 14:45
6

Александр Егоров, в пятницу покинувший пост главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС, прокомментировал свою отставку.

«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие», – сказал Егоров.

  • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

РФС объявил об отставке Егорова


Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1577448287
Ну надо же,ещё "не всё задуманное получилось реализовать".А если бы получилось? Надо полагать,тогда полный песец пришёл бы правосудию в футболе.
Ответить
Play
1577449707
Да Боже упаси если бы у тебя получилось реализовать всё задуманное!
Ответить
vladimir-7
1577456680
Егорова выкинули как жучку, а он считает, что он принял решение покинуть должность руководителя ДСИ.
Ответить
mihail200606
1577457744
Че ж ты задумал, расскажи хотя бы щас..
Ответить
zigbert
1577517915
Менять надо все руководство департамента судейства.
Ответить
Armani nn
1577666317
Что ещё на пару коттеджей в Ницце не хватило?)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+