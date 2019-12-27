Егоров: «Не все задуманное получилось реализовать»

Александр Егоров, в пятницу покинувший пост главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС, прокомментировал свою отставку.

«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие», – сказал Егоров.

Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.

В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

РФС объявил об отставке Егорова



