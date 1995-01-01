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    Егоров: «Не все задуманное получилось реализовать»

    Александр Егоров, в пятницу покинувший пост главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС, прокомментировал свою отставку.

    «Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие», – сказал Егоров.

    • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

    РФС объявил об отставке Егорова


    Источник: сайт РФС

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +386

      Play 1 час назад

      Да Боже упаси если бы у тебя получилось реализовать всё задуманное!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      playsh 1 час назад

      Ну надо же,ещё "не всё задуманное получилось реализовать".А если бы получилось?
      Надо полагать,тогда полный песец пришёл бы правосудию в футболе.

      2
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