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    Влашич: «Зенит» ужасно силен. Но мы не сдадимся, даже если речь идет о звании чемпиона»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о задачах команды на вторую часть сезона.

    «Зенит» ужасно силен, у них большое количество качественных игроков и каждая потеря легко компенсируется. Российская лига очень сложная, вы не можете «записывать» себе очки заранее, и поэтому здесь так много команд в лидирующей группе.

    Посмотрим, что произойдет весной, кто выйдет вперед, кто будет в лучшей форме. Наша главная цель – завоевать второе место и путевку в Лигу чемпионов, но мы не сдадимся, даже если речь идет о звании чемпиона», – сказал Влашич.

    • После 19 туров ЦСКА отстает от «Зенита» на 11 очков.

    Влашич: «Не хотел бы Сербию в соперники на Евро-2020»


    Источник: 24sata

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1449

      AZ 32 минуты назад

      Для вас и ференцварош силен оказался...

      0
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      Рейтинг: +15

      Питерский князь 38 минут назад

      Попу заклей, перед игрой с Зенитом, а то опять попой начнете свистеть.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +6484

      mihail200606 1 час назад

      Ужасно силен сейчас ливерпуль))

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