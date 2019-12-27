Влашич: «Зенит» ужасно силен. Но мы не сдадимся, даже если речь идет о звании чемпиона»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о задачах команды на вторую часть сезона.

«Зенит» ужасно силен, у них большое количество качественных игроков и каждая потеря легко компенсируется. Российская лига очень сложная, вы не можете «записывать» себе очки заранее, и поэтому здесь так много команд в лидирующей группе.

Посмотрим, что произойдет весной, кто выйдет вперед, кто будет в лучшей форме. Наша главная цель – завоевать второе место и путевку в Лигу чемпионов, но мы не сдадимся, даже если речь идет о звании чемпиона», – сказал Влашич.

После 19 туров ЦСКА отстает от «Зенита» на 11 очков.

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