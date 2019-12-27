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  • Влашич: «Зенит» ужасно силен. Но мы не сдадимся, даже если речь идет о звании чемпиона»

Влашич: «Зенит» ужасно силен. Но мы не сдадимся, даже если речь идет о звании чемпиона»

27 декабря 2019, 13:16
9

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о задачах команды на вторую часть сезона.

«Зенит» ужасно силен, у них большое количество качественных игроков и каждая потеря легко компенсируется. Российская лига очень сложная, вы не можете «записывать» себе очки заранее, и поэтому здесь так много команд в лидирующей группе.

Посмотрим, что произойдет весной, кто выйдет вперед, кто будет в лучшей форме. Наша главная цель – завоевать второе место и путевку в Лигу чемпионов, но мы не сдадимся, даже если речь идет о звании чемпиона», – сказал Влашич.

  • После 19 туров ЦСКА отстает от «Зенита» на 11 очков.

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Источник: 24sata
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (9)
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mihail200606
1577442097
Ужасно силен сейчас ливерпуль))
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AZ
1577445280
Для вас и ференцварош силен оказался...
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talgatnurzhanov2006
1577452089
ужасно силен не смог пройти в ЛЕ
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алдан2014
1577452335
Не зенит силён,а остальные слабы.Еврокубки это доказали
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raritet
1577471513
Здесь должно быть ,по видимому, одно из двух: или силен, или ужасен. Вместе эти несовместимые слова практически не применяются. Но, возможно , он где-то и прав, потому что с Ростовом он был силен, с Бенфикой ужасен. ..
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ALEX ML
1577525947
Скорее всего сильно ужасен
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