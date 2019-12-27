Бакаев: «Пять месяцев прошло! Какой лидер?! У нас в «Спартаке» такого нет»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев объяснил, почему его рано называть лидером московского клуба.

«Блин, да пять месяцев прошло! Какой лидер?! То одного называют лидером, то другого. У нас в команде такого нет. Как можно не назвать лидером Джикию? А Жиго или Максименко? В «Спартаке» многие проявляют лидерские и бойцовские качества. Если уж называть лидером кого-то одного, то он должен подтверждать это мнение каждую игру, год за годом. А не так – один месяц сыграл и лидер. Это несерьезно.

Мне нужно стать чемпионом и лучшим игроком сезона. Все остальное не имеет значения. Европа? Да, это моя детская мечта. Англия, Италия, Франция. Хочу перейти туда и прославлять «Спартак» и его академию, тренеров, которые меня воспитали. Но для этого нужно проделать очень большую работу», – сказал Бакаев.