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    Экс-нападающий «Милана» Кутузов – об Индзаги: «Самый деревянный, однако его голевое чутье было на каком-то запредельном уровне»

    Экс-нападающий «Милана» Виталий Кутузов рассказал о лучших игроках клуба начала 2000-х.

    – У кого была самая дорогая вещь в том «Милане»?

    – Каладзе очень любил дорогие машины менять. В принципе, все там могли позволить себе. Кроме Кутузова. Я ездил на скромной машине, Opel Zafira.

    – Кто быстрее всех мог склеить девушку?

    – Любой. Футболист «Милана» – это красная тряпка для быка.

    – Кто больше всех шутил?

    – Гаттузо. Постоянно мог что-нибудь придумать. Над Индзаги можно было местами посмеяться. Он очень раскоординирован на поле был. То упадет как-нибудь, то барьеры посбивает. Над ним вся команда смеялась. Выглядел «неваляшкой».

    – Главный интеллектуал?

    – Альбертини. Сейчас работает в федерации футбола Италии. Мальдини.

    – Кто раньше всех приходил на тренировку?

    – Виталий Кутузов.

    – Кто самый деревянный был?

    – Филиппо Индзаги. Однозначно. У него были данные бомбардира. Но сложно представить, чтобы с мячом он сделал какое-то сложное движение. Однако его голевое чутье было на каком-то запредельном уровне.

    – У кого был самый сильный удар?

    – Пирло фантастически исполнял.

    – Кто больше всех в тренажерном жал?

    – Зеедорф. Он сильный парень.

    • Белорусский нападающий числился в «Милане» с 2001 по 2004 год.
    • За это время он провел два матча, в которых не забиывал.

    Источник: YouTube-канал «ЧестнОК»

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