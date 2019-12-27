Экс-нападающий «Милана» Кутузов – об Индзаги: «Самый деревянный, однако его голевое чутье было на каком-то запредельном уровне»

Экс-нападающий «Милана» Виталий Кутузов рассказал о лучших игроках клуба начала 2000-х.
– У кого была самая дорогая вещь в том «Милане»?
– Каладзе очень любил дорогие машины менять. В принципе, все там могли позволить себе. Кроме Кутузова. Я ездил на скромной машине, Opel Zafira.
– Кто быстрее всех мог склеить девушку?
– Любой. Футболист «Милана» – это красная тряпка для быка.
– Кто больше всех шутил?
– Гаттузо. Постоянно мог что-нибудь придумать. Над Индзаги можно было местами посмеяться. Он очень раскоординирован на поле был. То упадет как-нибудь, то барьеры посбивает. Над ним вся команда смеялась. Выглядел «неваляшкой».
– Главный интеллектуал?
– Альбертини. Сейчас работает в федерации футбола Италии. Мальдини.
– Кто раньше всех приходил на тренировку?
– Виталий Кутузов.
– Кто самый деревянный был?
– Филиппо Индзаги. Однозначно. У него были данные бомбардира. Но сложно представить, чтобы с мячом он сделал какое-то сложное движение. Однако его голевое чутье было на каком-то запредельном уровне.
– У кого был самый сильный удар?
– Пирло фантастически исполнял.
– Кто больше всех в тренажерном жал?
– Зеедорф. Он сильный парень.
- Белорусский нападающий числился в «Милане» с 2001 по 2004 год.
- За это время он провел два матча, в которых не забиывал.