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  • Экс-нападающий «Милана» Кутузов – об Индзаги: «Самый деревянный, однако его голевое чутье было на каком-то запредельном уровне»

Экс-нападающий «Милана» Кутузов – об Индзаги: «Самый деревянный, однако его голевое чутье было на каком-то запредельном уровне»

27 декабря 2019, 08:30
9

Экс-нападающий «Милана» Виталий Кутузов рассказал о лучших игроках клуба начала 2000-х.

– У кого была самая дорогая вещь в том «Милане»?

– Каладзе очень любил дорогие машины менять. В принципе, все там могли позволить себе. Кроме Кутузова. Я ездил на скромной машине, Opel Zafira.

– Кто быстрее всех мог склеить девушку?

– Любой. Футболист «Милана» – это красная тряпка для быка.

– Кто больше всех шутил?

– Гаттузо. Постоянно мог что-нибудь придумать. Над Индзаги можно было местами посмеяться. Он очень раскоординирован на поле был. То упадет как-нибудь, то барьеры посбивает. Над ним вся команда смеялась. Выглядел «неваляшкой».

– Главный интеллектуал?

– Альбертини. Сейчас работает в федерации футбола Италии. Мальдини.

– Кто раньше всех приходил на тренировку?

– Виталий Кутузов.

– Кто самый деревянный был?

– Филиппо Индзаги. Однозначно. У него были данные бомбардира. Но сложно представить, чтобы с мячом он сделал какое-то сложное движение. Однако его голевое чутье было на каком-то запредельном уровне.

– У кого был самый сильный удар?

– Пирло фантастически исполнял.

– Кто больше всех в тренажерном жал?

– Зеедорф. Он сильный парень.

  • Белорусский нападающий числился в «Милане» с 2001 по 2004 год.
  • За это время он провел два матча, в которых не забиывал.

Источник: YouTube-канал «ЧестнОК»
Италия. Серия А Милан Кутузов Виталий
Комментарии (9)
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Plyash
1577429906
Дурилка белорусская,похоже,это ты был самый деревянный.Индзаги был приличный нап.,в 2002-03гг был лучшим бомбардиром в клубе и третьим в чемпионате Италии.Чемпион мира 2006г. Кутузов,ты пустомеля,правильно написано - числился в клубе,за три года два выхода на замену.
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Давид59
1577433235
Смешно читать "воспоминания" ничего из себя не представляющих футболистов. Ну конечно он там был лучшим ,)))))
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Spartak Piter
1577435669
А я согласен. Мне всегда нравился Индзаги. Умел на линии играть. Весь матч играет не пойми как, но чутье такое , что забивал своей качергой Шикарно. Помню как сейчас много голов и матчей.
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Hektor 84
1577482881
Интересно хотя бы половина из тех кого перечислил этот сумасшедший вспомнят кто такой Виталий Кутузов и как он играл?
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