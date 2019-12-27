Экс-нападающий «Милана» Кутузов – об Индзаги: «Самый деревянный, однако его голевое чутье было на каком-то запредельном уровне»

Экс-нападающий «Милана» Виталий Кутузов рассказал о лучших игроках клуба начала 2000-х.

– У кого была самая дорогая вещь в том «Милане»?

– Каладзе очень любил дорогие машины менять. В принципе, все там могли позволить себе. Кроме Кутузова. Я ездил на скромной машине, Opel Zafira.

– Кто быстрее всех мог склеить девушку?

– Любой. Футболист «Милана» – это красная тряпка для быка.

– Кто больше всех шутил?

– Гаттузо. Постоянно мог что-нибудь придумать. Над Индзаги можно было местами посмеяться. Он очень раскоординирован на поле был. То упадет как-нибудь, то барьеры посбивает. Над ним вся команда смеялась. Выглядел «неваляшкой».

– Главный интеллектуал?

– Альбертини. Сейчас работает в федерации футбола Италии. Мальдини.

– Кто раньше всех приходил на тренировку?

– Виталий Кутузов.

– Кто самый деревянный был?

– Филиппо Индзаги. Однозначно. У него были данные бомбардира. Но сложно представить, чтобы с мячом он сделал какое-то сложное движение. Однако его голевое чутье было на каком-то запредельном уровне.

– У кого был самый сильный удар?

– Пирло фантастически исполнял.

– Кто больше всех в тренажерном жал?

– Зеедорф. Он сильный парень.