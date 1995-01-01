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    Sport.es: Сенси, Мартинес и Мален – в списке трансферных целей «Барселоны»

    «Барселона» намерена провести активную трансферную кампанию следующим летом.

    По информации Sport.es, в планах каталонского клуба подписание как минимум одного игрока в каждую линию команды.

    Уже известны несколько имен из шорт-листа «Барсы» – это полузащитник «Интера» Стефано Сенси, его партнер нападающий Лаутаро Мартинес и форвард ПСВ Дониелл Мален.

    • Ранее сообщалось, что клуб выделит дополнительные средства на усиление состава в размере 75 миллионов евро.
    • «Барселона» лидирует в Примере по итогам 18 туров.

    Источник: Sport.es

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