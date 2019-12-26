Sport.es: Сенси, Мартинес и Мален – в списке трансферных целей «Барселоны»

«Барселона» намерена провести активную трансферную кампанию следующим летом.

По информации Sport.es, в планах каталонского клуба подписание как минимум одного игрока в каждую линию команды.

Уже известны несколько имен из шорт-листа «Барсы» – это полузащитник «Интера» Стефано Сенси, его партнер нападающий Лаутаро Мартинес и форвард ПСВ Дониелл Мален.