Агуэро стал лучшим игроком десятилетия в АПЛ по версии читателей BBC

Агуэро, конечно, заслужил, но 2% за Ван Перси - это смешно просто. Да и в целом, как-то очень неровно распределились баллы.
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признан лучшим игроком десятилетия в английской Премьер-лиге.
Читатели BBC выбрали аргентинца путем голосования. Его кандидатуру поддержали 26 процентов респондентов.
Второе место в опросе занял полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер (12%), замкнул тройку лучших – форвард «Лестера» Джейми Варди (11%).
- 31-летний Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года.
- В его активе 251 матч в АПЛ, 173 гола и 45 результативных передач.