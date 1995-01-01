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    Агуэро стал лучшим игроком десятилетия в АПЛ по версии читателей BBC

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признан лучшим игроком десятилетия в английской Премьер-лиге.

    Читатели BBC выбрали аргентинца путем голосования. Его кандидатуру поддержали 26 процентов респондентов.

    Второе место в опросе занял полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер (12%), замкнул тройку лучших – форвард «Лестера» Джейми Варди (11%).

    • 31-летний Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года.
    • В его активе 251 матч в АПЛ, 173 гола и 45 результативных передач.

    Источник: BBC

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8992

      Cules2013 28 минут назад

      Агуэро, конечно, заслужил, но 2% за Ван Перси - это смешно просто. Да и в целом, как-то очень неровно распределились баллы.

      0
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      Рейтинг: +997

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Да уж, выбрали того кто сейчас на слуху, Лемпард посолиднее смотрелся бы на первом месте...

      2
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