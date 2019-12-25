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    • АПЛ разрешила «Ливерпулю» сыграть один матч с золотой нашивкой победителя клубного ЧМ

    АПЛ разрешила «Ливерпулю» сыграть один матч с золотой нашивкой победителя клубного ЧМ

    Английская Премьер-лига разрешила «Ливерпулю» выйти на матч с золотой нашивкой победителей чемпионата мира среди клубов в период праздников.

    Нашивка может появиться на форме в домашней встрече с «Вулверхэмптоном» 29 декабря, сообщает The Telegraph. Для этого «Ливерпуль» должен успеть получить комплект формы со значком.

    «Ливерпуль» пока не получил значок победителя от ФИФА, так как организация хочет провести специальную презентацию.

    • АПЛ не разрешала «Ливерпулю» носить значок в матчах чемпионата, ссылаясь на правила, по которым изменения в дизайне формы по ходу сезона допустимы только в связи с благотворительностью.
    • «Ливерпуль» попросил лигу пересмотреть правила. В клубе подчеркивали, что это первая за десять лет победа английской команды на клубном ЧМ.
    • По правилам ФИФА, команда, выигравшая клубный ЧМ, может выступать со специальной нашивкой с момента своей победы и до окончания следующего розыгрыша турнира.

    Daily Mail: «Ливерпулю» запретили праздновать с болельщиками победу в клубном чемпионате мира

    Источник: The Telegraph

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    25.12.2019 13:34
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