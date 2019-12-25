АПЛ разрешила «Ливерпулю» сыграть один матч с золотой нашивкой победителя клубного ЧМ

Английская Премьер-лига разрешила «Ливерпулю» выйти на матч с золотой нашивкой победителей чемпионата мира среди клубов в период праздников.

Нашивка может появиться на форме в домашней встрече с «Вулверхэмптоном» 29 декабря, сообщает The Telegraph. Для этого «Ливерпуль» должен успеть получить комплект формы со значком.

«Ливерпуль» пока не получил значок победителя от ФИФА, так как организация хочет провести специальную презентацию.

АПЛ не разрешала «Ливерпулю» носить значок в матчах чемпионата, ссылаясь на правила, по которым изменения в дизайне формы по ходу сезона допустимы только в связи с благотворительностью.

«Ливерпуль» попросил лигу пересмотреть правила. В клубе подчеркивали, что это первая за десять лет победа английской команды на клубном ЧМ.

По правилам ФИФА, команда, выигравшая клубный ЧМ, может выступать со специальной нашивкой с момента своей победы и до окончания следующего розыгрыша турнира.

Daily Mail: «Ливерпулю» запретили праздновать с болельщиками победу в клубном чемпионате мира