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    «Не трогать, это на Новый год». ЦСКА подшутил над Дзагоевым в праздничном видео

    ЦСКА выпустил новое праздничное видео, главные роли в котором исполнили главный тренер команды Виктор Гончаренко и хавбек Алан Дзагоев.

    По сюжету Гончаренко заглядывает в холодильник и видит там надпись ««Не трогать, это на Новый год». Потом листок с этой надписью тренер приклеивает на Дзагоева, выпуская его на тренировку.

    • Дзагоев вернулся на поле в ноябре после длительного восстановления от травмы крестообразной связки колена.
    • В этом сезоне 28-летний хавбек сыграл пять матчей.

    «А ну-ка, давай-ка, играть выходи». Гогуа и Лукас Сантос сыграли Снегурочку и Деда Мороза в новогоднем видео ЦСКА

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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