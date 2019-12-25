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  • «Не трогать, это на Новый год». ЦСКА подшутил над Дзагоевым в праздничном видео

«Не трогать, это на Новый год». ЦСКА подшутил над Дзагоевым в праздничном видео

25 декабря 2019, 13:20
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ЦСКА выпустил новое праздничное видео, главные роли в котором исполнили главный тренер команды Виктор Гончаренко и хавбек Алан Дзагоев.

По сюжету Гончаренко заглядывает в холодильник и видит там надпись ««Не трогать, это на Новый год». Потом листок с этой надписью тренер приклеивает на Дзагоева, выпуская его на тренировку.

  • Дзагоев вернулся на поле в ноябре после длительного восстановления от травмы крестообразной связки колена.
  • В этом сезоне 28-летний хавбек сыграл пять матчей.

«А ну-ка, давай-ка, играть выходи». Гогуа и Лукас Сантос сыграли Снегурочку и Деда Мороза в новогоднем видео ЦСКА

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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sergeyshubin
1577285722
норм тема
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river31
1577291776
ЦСКА навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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