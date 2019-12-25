«Не трогать, это на Новый год». ЦСКА подшутил над Дзагоевым в праздничном видео

ЦСКА выпустил новое праздничное видео, главные роли в котором исполнили главный тренер команды Виктор Гончаренко и хавбек Алан Дзагоев.

По сюжету Гончаренко заглядывает в холодильник и видит там надпись ««Не трогать, это на Новый год». Потом листок с этой надписью тренер приклеивает на Дзагоева, выпуская его на тренировку.

Дзагоев вернулся на поле в ноябре после длительного восстановления от травмы крестообразной связки колена.

В этом сезоне 28-летний хавбек сыграл пять матчей.

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