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    • La Gazzetta dello Sport: Манджукич заработает в Катаре более 10 миллионов

    La Gazzetta dello Sport: Манджукич заработает в Катаре более 10 миллионов

    Итальянские СМИ опубликовали новые данные по зарплате нападающего «Аль-Духаиля» Марио Манджукича.

    По информации источника, за 18 месяцев в катарском клубе 33-летний форвард заработает чуть более 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что оклад Манджукича составит порядка 12 миллионов евро.

    • Манджукич играл за «Ювентус» с 2015 года.
    • В этом сезоне 33-летний нападающий не провел ни одного матча за клуб.
    • Хорватский форвард перешел в «Аль-Духаиль» на правах свободного агента.

    Манджукич перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль»

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    25.12.2019 11:50
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