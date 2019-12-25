La Gazzetta dello Sport: Манджукич заработает в Катаре более 10 миллионов

Итальянские СМИ опубликовали новые данные по зарплате нападающего «Аль-Духаиля» Марио Манджукича.

По информации источника, за 18 месяцев в катарском клубе 33-летний форвард заработает чуть более 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что оклад Манджукича составит порядка 12 миллионов евро.

Манджукич играл за «Ювентус» с 2015 года.

В этом сезоне 33-летний нападающий не провел ни одного матча за клуб.

Хорватский форвард перешел в «Аль-Духаиль» на правах свободного агента.

Манджукич перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль»