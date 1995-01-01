«Арсенал» встретит Рождество в нижней половине таблицы впервые за 36 лет

соболезнуем, но игроки тоже должны на поле выкладываться, а не как некоторые... не только в тренерах дело
11-е место – на нем «Арсенал» идет в турнирной таблице АПЛ. Команда встретит Рождество в нижней половине впервые с сезона-1983/84.
Тогда к 25 декабря лондонцы находились 12-ми. По итогам того сезона «Арсенал» финишировал на шестой строчке и не попал в еврокубки.
- На прошлой неделе «Арсенал» возглавил Микель Артета.
- Лондонцы отстают от зоны еврокубков на пять очков.
- Ближайший соперник «Арсенала» – «Борнмут» (26 декабря).