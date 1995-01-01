«Арсенал» встретит Рождество в нижней половине таблицы впервые за 36 лет

11-е место – на нем «Арсенал» идет в турнирной таблице АПЛ. Команда встретит Рождество в нижней половине впервые с сезона-1983/84.

Тогда к 25 декабря лондонцы находились 12-ми. По итогам того сезона «Арсенал» финишировал на шестой строчке и не попал в еврокубки.