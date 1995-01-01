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    «Арсенал» встретит Рождество в нижней половине таблицы впервые за 36 лет

    11-е место – на нем «Арсенал» идет в турнирной таблице АПЛ. Команда встретит Рождество в нижней половине впервые с сезона-1983/84.

    Тогда к 25 декабря лондонцы находились 12-ми. По итогам того сезона «Арсенал» финишировал на шестой строчке и не попал в еврокубки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8983

      Cules2013 7 минут назад

      соболезнуем, но игроки тоже должны на поле выкладываться, а не как некоторые... не только в тренерах дело

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