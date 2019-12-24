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  • Малком, Марио Фернандес и Влашич – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Малком, Марио Фернандес и Влашич – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

24 декабря 2019, 00:16
12

Портал Transfermarkt пересмотрел рыночную стоимость игроков российской Премьер-лиги.

Самым дорогим футболистом РПЛ стал вингер «Зенита» Малком – 40 миллионов евро.

В топ-3 также вошли игроки ЦСКА Марио Фернандес и Никола Влашич, которых оценили в 30 и 22 миллиона соответственно.

4. Вильмар Барриос («Зенит») – 20 миллионов;

5. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 20 миллионов;

6. Жоау Мариу («Локомотив») – 18 миллионов;

7. Сердар Азмун («Зенит») – 18 миллионов;

8. Алексей Миранчук («Локомотив») – 18 миллионов;

9. Виктор Классон («Краснодар») – 17 миллионов;

10. Федор Чалов (ЦСКА) – 16 миллионов.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Локомотив Краснодар Крыховяк Гжегож Мариу Жоау Фернандес Марио Миранчук Алексей Азмун Сердар Классон Виктор Чалов Федор Малком Влашич Никола Барриос Вильмар
Комментарии (12)
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general.lizyukov
1577136951
Если Марио я ещё понимаю, то Малколм-то за что? Потому что из барсы?
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серега кашин
1577138526
чалов по любому столько не стоит
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Бухбух
1577139015
А где лучшее российское дерево ?
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yegor.shadrin
1577140324
Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте ---- https://blu.vn/sblog
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Cruser
1577144055
Зенит 40млн евро 1-ое место сыграл 2 игры в августе и пропал, пока что самый переоценный игрок в плане куплен за дорого, а КПД=0%
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Дядя Серёжа
1577149856
Интересно, а на каком номере минус пойдёт? С кого начнётся?
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Холстомерия
1577161176
Зенит 40 лимонов зазря на ветер выбросил. Нет гарантий, что он заиграет в будущем. Он ещё до травмы ничем себя не проявил, а в Барсе запасную скамью полировал.
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paracetamol
1577167471
А где болтливое бревно?
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Чец
1577169283
Почему обидели Дзюбу, он может и пожаловаться кому надо.
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vladimir-7
1577170234
Дзюбе места в этой таблице не хватило, это во-первых, а во-вторых, он сейчас занят и находится в пути, куда его болельщики послали.
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