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    Малком, Марио Фернандес и Влашич – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

    Портал Transfermarkt пересмотрел рыночную стоимость игроков российской Премьер-лиги.

    Самым дорогим футболистом РПЛ стал вингер «Зенита» Малком – 40 миллионов евро.

    В топ-3 также вошли игроки ЦСКА Марио Фернандес и Никола Влашич, которых оценили в 30 и 22 миллиона соответственно.

    4. Вильмар Барриос («Зенит») – 20 миллионов;

    5. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 20 миллионов;

    6. Жоау Мариу («Локомотив») – 18 миллионов;

    7. Сердар Азмун («Зенит») – 18 миллионов;

    8. Алексей Миранчук («Локомотив») – 18 миллионов;

    9. Виктор Классон («Краснодар») – 17 миллионов;

    10. Федор Чалов (ЦСКА) – 16 миллионов.

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 00:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      yegor.shadrin 10 минут назад

      Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте ---- https://blu.vn/sblog

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1593

      Бухбух 32 минуты назад

      А где лучшее российское дерево ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4332

      серега кашин 40 минут назад

      чалов по любому столько не стоит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1775

      general.lizyukov 1 час назад

      Если Марио я ещё понимаю, то Малколм-то за что? Потому что из барсы?

      1
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      ...
      Рейтинг: +8278

      ufos73 > general.lizyukov 52 минуты назад

      Инвалидов обижать нельзя!...

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