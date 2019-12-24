Малком, Марио Фернандес и Влашич – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt пересмотрел рыночную стоимость игроков российской Премьер-лиги.
Самым дорогим футболистом РПЛ стал вингер «Зенита» Малком – 40 миллионов евро.
В топ-3 также вошли игроки ЦСКА Марио Фернандес и Никола Влашич, которых оценили в 30 и 22 миллиона соответственно.
4. Вильмар Барриос («Зенит») – 20 миллионов;
5. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 20 миллионов;
6. Жоау Мариу («Локомотив») – 18 миллионов;
7. Сердар Азмун («Зенит») – 18 миллионов;
8. Алексей Миранчук («Локомотив») – 18 миллионов;
9. Виктор Классон («Краснодар») – 17 миллионов;
10. Федор Чалов (ЦСКА) – 16 миллионов.
Источник: Transfermarkt