Малком, Марио Фернандес и Влашич – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

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Портал Transfermarkt пересмотрел рыночную стоимость игроков российской Премьер-лиги.
Самым дорогим футболистом РПЛ стал вингер «Зенита» Малком – 40 миллионов евро.
В топ-3 также вошли игроки ЦСКА Марио Фернандес и Никола Влашич, которых оценили в 30 и 22 миллиона соответственно.
4. Вильмар Барриос («Зенит») – 20 миллионов;
5. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 20 миллионов;
6. Жоау Мариу («Локомотив») – 18 миллионов;
7. Сердар Азмун («Зенит») – 18 миллионов;
8. Алексей Миранчук («Локомотив») – 18 миллионов;
9. Виктор Классон («Краснодар») – 17 миллионов;
10. Федор Чалов (ЦСКА) – 16 миллионов.