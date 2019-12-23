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    «Манчестер Сити» интересуется вратарем «Кристал Пэлас» Гуаитой

    Вратарь «Кристал Пэлас» Висенте Гуаита стал трансферной целью «Манчестер Сити».

    По информации 90min, манкунианский клуб хочет купить нового голкипера в качестве замены для Клаудио Браво, который, скорее всего, покинет команду летом.

    Побороться за 32-летнего испанца также намерен «Вест Хэм».

    • В текущем сезоне Гуаита провел за «Пэлас» 16 матчей и пропустил 16 голов.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Источник: 90min

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    23.12.2019 23:59
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