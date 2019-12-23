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  • «Манчестер Сити» интересуется вратарем «Кристал Пэлас» Гуаитой

«Манчестер Сити» интересуется вратарем «Кристал Пэлас» Гуаитой

23 декабря 2019, 23:59

Вратарь «Кристал Пэлас» Висенте Гуаита стал трансферной целью «Манчестер Сити».

По информации 90min, манкунианский клуб хочет купить нового голкипера в качестве замены для Клаудио Браво, который, скорее всего, покинет команду летом.

Побороться за 32-летнего испанца также намерен «Вест Хэм».

  • В текущем сезоне Гуаита провел за «Пэлас» 16 матчей и пропустил 16 голов.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Источник: 90min

Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - 164,6 тысячи человек.

Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Кристал Пэлас Гуаита Висенте
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