«Манчестер Сити» интересуется вратарем «Кристал Пэлас» Гуаитой

Вратарь «Кристал Пэлас» Висенте Гуаита стал трансферной целью «Манчестер Сити».

По информации 90min, манкунианский клуб хочет купить нового голкипера в качестве замены для Клаудио Браво, который, скорее всего, покинет команду летом.

Побороться за 32-летнего испанца также намерен «Вест Хэм».