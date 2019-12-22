Линекер – о победе «Челси» над «Тоттенхэмом»: «Тактический мастер-класс от ученика»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Линекер поделился наблюдениями от просмотра матча 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» (0:2).

«Челси» в этом сезоне возглавил Фрэнк Лэмпард. Он играл под руководством Жозе Моуринью, когда тот возглавлял синих.

«Тренерская карьера Лэмпарда достигла зрелости, которой раньше не было. Тактический мастер-класс от ученика», – написал Линекер.

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