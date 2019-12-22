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    Линекер – о победе «Челси» над «Тоттенхэмом»: «Тактический мастер-класс от ученика»

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Линекер поделился наблюдениями от просмотра матча 18-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» (0:2).

    «Тренерская карьера Лэмпарда достигла зрелости, которой раньше не было. Тактический мастер-класс от ученика», – написал Линекер.

    • «Челси» занимает четвертое место в АПЛ, имея на счету 32 очка. «Тоттенхэм» идет седьмым (26 очков).

    Источник: Твиттер Гари Линекера

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    22.12.2019 23:50
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