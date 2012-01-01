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    Al Kass: Манджукич прошел медосмотр в «Аль-Духаиль»

    Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич близок к переходу в катарский «Аль-Духаиль».

    Хорват недавно прошел медицинское обследование.

    Стороны уже достигли договоренности о трансфере 33-летнего форварда.

    О трансфере будет официально объявлено в начале следующей недели.

    • Хорват выступал за «Ювентус» с 2015 года.
    • В этом сезоне Марио не сыграл ни одного матча за итальянский клуб.

    Источник: Al Kass

    Al Kass Sports Channels - это группа из восьми спортивных каналов, которые транслируются круглосуточно из Катара последние 14 лет. 

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