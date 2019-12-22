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Al Kass: Манджукич прошел медосмотр в «Аль-Духаиль»

22 декабря 2019, 14:47
7

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич близок к переходу в катарский «Аль-Духаиль».

Хорват недавно прошел медицинское обследование.

Стороны уже достигли договоренности о трансфере 33-летнего форварда.

О трансфере будет официально объявлено в начале следующей недели.

  • Хорват выступал за «Ювентус» с 2015 года.
  • В этом сезоне Марио не сыграл ни одного матча за итальянский клуб.

Источник: Al Kass

Al Kass Sports Channels - это группа из восьми спортивных каналов, которые транслируются круглосуточно из Катара последние 14 лет. 

Италия. Серия А Ювентус Манджукич Марио
Комментарии (7)
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Dizayner
1577020558
жаль, но таковы законы рынка, спасибо за все СУПЕР МАРИО! ты всегда будешь в сердцах бьянконери!
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Oldtrafford83
1577026432
Лучше бы в МЮ перешёл,лишнем точно бы не было,а так удачи в будущем.)
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