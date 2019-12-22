Al Kass: Манджукич прошел медосмотр в «Аль-Духаиль»

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич близок к переходу в катарский «Аль-Духаиль».
Хорват недавно прошел медицинское обследование.
Стороны уже достигли договоренности о трансфере 33-летнего форварда.
О трансфере будет официально объявлено в начале следующей недели.
- Хорват выступал за «Ювентус» с 2015 года.
- В этом сезоне Марио не сыграл ни одного матча за итальянский клуб.
Источник: Al Kass
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