Форвард «Интера» Ромелу Лукаку оформил дубль в матче против «Дженоа» (4:0).

Теперь на счету бельгийца 12 голов в чемпионате Италии (шесть из них – левой ногой, четыре – правой и два – головой). Лукаку выходил на поле в 17 матчах Серии А.

В сезоне-2018/19 Ромелу забил 12 голов в составе «Манчестер Юнайтед», приняв участие в 32 матчах АПЛ.