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    Лукаку забил 12 голов за «Интер» в Серии А. Столько же он забил за весь в прошлый сезон

    Форвард «Интера» Ромелу Лукаку оформил дубль в матче против «Дженоа» (4:0).

    Теперь на счету бельгийца 12 голов в чемпионате Италии (шесть из них – левой ногой, четыре – правой и два – головой). Лукаку выходил на поле в 17 матчах Серии А.

    В сезоне-2018/19 Ромелу забил 12 голов в составе «Манчестер Юнайтед», приняв участие в 32 матчах АПЛ.

    • Летом «Интер» купил Лукаку у «Манчестер Юнайтед» за 65 миллионов евро.
    • Еще 12 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

    Источник: Squawka Football

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      backhoserde 7 минут назад

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      Рейтинг: +17

      Stefano Ricci 2 часа назад

      Уровень лиги ниже чем в Англии

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      Рейтинг: +3198

      InterMilLano1908 > Stefano Ricci 1 час назад

      забивать в Сериале тяжелее, все команды зациклены на обороне

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      Рейтинг: +430

      O-Z > InterMilLano1908 1 час назад

      Не согласен что тяжелее. Много примеров было кто уходил в англию после успешных сезонов и проваливался, и так же наоборот. Пример Мората, Куадрадо. В этих странах совсем разная атмасфера, в апл ты вышел не забил будешь на лавке весь сезоне сидеть, в серии А же дают играть, так же возростные игроки до сих пор играют в италии
      до 40 лет на неплохом уровне. В италии меньше матчей, и конкурентов не так много как в апл. И вообще Конте хорошо тянет команду поэтому Лукаку так раскрепостился.

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