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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку оформил дубль в матче против «Дженоа» (4:0).
Теперь на счету бельгийца 12 голов в чемпионате Италии (шесть из них – левой ногой, четыре – правой и два – головой). Лукаку выходил на поле в 17 матчах Серии А.
В сезоне-2018/19 Ромелу забил 12 голов в составе «Манчестер Юнайтед», приняв участие в 32 матчах АПЛ.
- Летом «Интер» купил Лукаку у «Манчестер Юнайтед» за 65 миллионов евро.
- Еще 12 миллионов включены в сделку в виде бонусов.