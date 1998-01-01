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    The Sun: «Челси» близок к приобретению Санчо за 140 миллионов

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в «Челси».

    По информации источника, в борьбе за 19-летнего англичанина лондонский клуб опережает «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Сумма трансфера может составить до 140 миллионов евро.

    • В этом сезоне Санчо провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах.
    • В активе вингера 12 голов и десять результативных передач.

    Клопп: «Санчо? Очень хороший игрок, но его стоимость – только одна из проблем»

    Источник: The Sun

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1116

      Niko 2 часа назад

      Если Боруссия будет постоянно распродавать своих лидеров, то так и останется донором и ничего не выиграет

      2
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      Рейтинг: +2207

      BlackMurder > Niko 52 минуты назад

      Да, но каким донором, я считаю их лучшими в мире в этом плане, хотя Аякс, порту, и некоторые другие клубы так же имеют такую функцию, если они продадут его за 140, то купят еще троих

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