The Sun: «Челси» близок к приобретению Санчо за 140 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в «Челси».

По информации источника, в борьбе за 19-летнего англичанина лондонский клуб опережает «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Сумма трансфера может составить до 140 миллионов евро.

В этом сезоне Санчо провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах.

В активе вингера 12 голов и десять результативных передач.

Клопп: «Санчо? Очень хороший игрок, но его стоимость – только одна из проблем»