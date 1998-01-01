The Sun: «Челси» близок к приобретению Санчо за 140 миллионов

Если Боруссия будет постоянно распродавать своих лидеров, то так и останется донором и ничего не выиграет
Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в «Челси».
По информации источника, в борьбе за 19-летнего англичанина лондонский клуб опережает «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Сумма трансфера может составить до 140 миллионов евро.
- В этом сезоне Санчо провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах.
- В активе вингера 12 голов и десять результативных передач.
Клопп: «Санчо? Очень хороший игрок, но его стоимость – только одна из проблем»