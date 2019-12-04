Клопп: «Санчо? Очень хороший игрок, но его стоимость – только одна из проблем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Ранее об интересе мерсисайдцев к 19-летнему игроку сообщило издание Daily Mail.

«Санчо – очень хороший игрок. Но я понятия не имею, откуда берутся подобные слухи. Точно не с нашей стороны, потому что мы никогда не говорим об этом. Но если бы «Ливерпуль» и был заинтересован в ком-то, то об этом бы никто не узнал.

Стоимость Санчо? Это одна из проблем. Мне больше нечего сказать», – заявил Клопп.