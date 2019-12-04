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  • Клопп: «Санчо? Очень хороший игрок, но его стоимость – только одна из проблем»

Клопп: «Санчо? Очень хороший игрок, но его стоимость – только одна из проблем»

4 декабря 2019, 10:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Ранее об интересе мерсисайдцев к 19-летнему игроку сообщило издание Daily Mail.

«Санчо – очень хороший игрок. Но я понятия не имею, откуда берутся подобные слухи. Точно не с нашей стороны, потому что мы никогда не говорим об этом. Но если бы «Ливерпуль» и был заинтересован в ком-то, то об этом бы никто не узнал.

Стоимость Санчо? Это одна из проблем. Мне больше нечего сказать», – заявил Клопп.

  • Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Реал», «МЮ» и «ПСЖ».
  • Санчо – воспитанник «Манчестер Сити». Он перешел в «Боруссию» в августе 2017 года за 7,85 миллиона евро.
  • Сейчас полузащитник оценивается в 100 миллионов.

Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Ливерпуль Санчо Джейдон Клопп Юрген
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