АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и вплотную приблизился ко второму месту в таблице

Ливер как всегда за уши вытянут! Долбаная АПЛ. Судьи ничтожные который год судят. Это просто бизнес проект. И им не выгодно чтобы сити 3 раз выиграл апл!
В центральном матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» – 3:1.
Благодаря этой победе манкунианцы (38 очков) вплотную приблизились в турнирной таблице к «Лестеру» (39), идущему вторым.
Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур
Манчестер Сити – Лестер – 3:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Варди, 22; 1:1 – Марез, 30; 2:1 – Гюндоган, 43 (с пенальти); 3:1 – Жезус, 69.