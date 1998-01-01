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    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и вплотную приблизился ко второму месту в таблице

    В центральном матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» – 3:1.

    Благодаря этой победе манкунианцы (38 очков) вплотную приблизились в турнирной таблице к «Лестеру» (39), идущему вторым.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Манчестер Сити – Лестер – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Варди, 22; 1:1 – Марез, 30; 2:1 – Гюндоган, 43 (с пенальти); 3:1 – Жезус, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +50

      lipatov32 28 минут назад

      Ливер как всегда за уши вытянут! Долбаная АПЛ. Судьи ничтожные который год судят. Это просто бизнес проект. И им не выгодно чтобы сити 3 раз выиграл апл!

      0
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      Рейтинг: +36260

      portero 1 час назад

      Лестер следующая игра с Ливером, будет рекордный отрыв после первого круга ?

      0
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      Рейтинг: +917

      Frankfurt Am Main > portero 42 минуты назад

      Удачи лисам!

      0
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