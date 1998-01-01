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    Артета – второй помощник Гвардиолы, ставший главным тренером. Первым был умерший Виланова

    «Арсенал» назначил на пост главного тренера Микеля Артету. Ранее он работал в штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

    Это уже второй специалист, который после работы с Гвардиолой получил пост главного тренера. Первым был Тито Виланова, он руководил «Барселоной» в 2012-2013 годах.

    • Виланова умер в 2014 году.
    • Артета заключил с «Арсеналом» контракт до лета 2023 года.
    • Будучи игроком, Артета выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6901

      ALeX-161-rus 1 час назад

      Неккоректная новость. Заголовок располагает к тому,что и Артету ждёт тот же путь? Бомбардир в своём неизменном стиле...

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      Рейтинг: +3817

      vladik12 > ALeX-161-rus 6 минут назад

      Почему ты под "тот же путь" поставил знак вопроса? Артета что, вечный? Никогда не умрет, т.е. не проделает путь Вилановы? Открою тебе секрет: всем там будем.

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