Артета – второй помощник Гвардиолы, ставший главным тренером. Первым был умерший Виланова

«Арсенал» назначил на пост главного тренера Микеля Артету. Ранее он работал в штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Это уже второй специалист, который после работы с Гвардиолой получил пост главного тренера. Первым был Тито Виланова, он руководил «Барселоной» в 2012-2013 годах.