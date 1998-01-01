Артета – второй помощник Гвардиолы, ставший главным тренером. Первым был умерший Виланова

Неккоректная новость. Заголовок располагает к тому,что и Артету ждёт тот же путь? Бомбардир в своём неизменном стиле...
«Арсенал» назначил на пост главного тренера Микеля Артету. Ранее он работал в штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Это уже второй специалист, который после работы с Гвардиолой получил пост главного тренера. Первым был Тито Виланова, он руководил «Барселоной» в 2012-2013 годах.
- Виланова умер в 2014 году.
- Артета заключил с «Арсеналом» контракт до лета 2023 года.
- Будучи игроком, Артета выступал за лондонский клуб с 2011 по 2016 год.