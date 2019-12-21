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  • Бакаев: «Я люблю PlayStation, компьютеры. Раньше был помешан на Counter-Strike. В нее реально можно залипнуть»

Бакаев: «Я люблю PlayStation, компьютеры. Раньше был помешан на Counter-Strike. В нее реально можно залипнуть»

21 декабря 2019, 18:13
9

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о хобби. Спортсмен любит компьютерные игры.

«Я люблю игры. Я люблю PlayStation, люблю ноутбуки и компьютеры там... Но я не играю. В Counter-Strike любил играть. Я был помешан, но полгода назад перестал играть. В FIFA я очень мало играл. Только с друзьями иногда.

Я люблю смотреть еще, как играют. Не стримы, а чемпионаты, когда команды играют. Но не играю. Как говорится, расставил приоритеты. Это реально мешает. Ты вот играешь вечером, а на следующее утро у тебя голова такая тяжелая, что ты выходишь на тренировку и думаешь: «Поскорее бы она закончилась».

Я люблю эту игру, она очень интересная. В нее реально можно залипнуть», – считает Бакаев.

  • Игрок также рассказал, что ездит на такси, поскольку не имеет личного авто.
  • В этом сезоне РПЛ Бакаев провел 17 матчей, забил три гола и отдал семь ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (9)
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Томик
1576948609
"А ещё у меня тачки нет." Парни, хватит писать тут чушь всякую. Тем более про Бакаева. Кто там подкидывает бабла, чтобы не забыли написать про великую звезду?
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Иван Петров 1986
1576949580
Делом займись лучше.
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Иван Петров 1986
1576952172
Мозг без единой извилины. Трехлетний ребенок по сравнению с ним - кандидат наук.
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vka1970
1576953251
У нынешних футболистов видимо даже среднее образование не обязательно.
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ufos73
1576954003
Да уж разговорный у него как у таджика, только произношение правильное, наверно )) В прочем у половина русских футболистов не лучше...
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бурминка
1576965190
А он танчиками денди случайно не увлекается ? У меня старший уже вроде как возрастом из этого вышел, а вот у младшей ещё всё впереди...........
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piligrim1986
1576995770
лучше б ты футбол любил. реальный.
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Дядя Серёжа
1576997272
Я люблю PlayStation, компьютеры. Раньше был помешан на Counter-Strike, Марио-сантехник...Салки.... Лапта.... Ты футболист,Зелимхан, а это значит....
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zigbert
1577104602
Ждем от тебя более уверенной игры в новом году. Удачи!
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