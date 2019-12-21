Бакаев: «Я люблю PlayStation, компьютеры. Раньше был помешан на Counter-Strike. В нее реально можно залипнуть»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о хобби. Спортсмен любит компьютерные игры.

«Я люблю игры. Я люблю PlayStation, люблю ноутбуки и компьютеры там... Но я не играю. В Counter-Strike любил играть. Я был помешан, но полгода назад перестал играть. В FIFA я очень мало играл. Только с друзьями иногда.

Я люблю смотреть еще, как играют. Не стримы, а чемпионаты, когда команды играют. Но не играю. Как говорится, расставил приоритеты. Это реально мешает. Ты вот играешь вечером, а на следующее утро у тебя голова такая тяжелая, что ты выходишь на тренировку и думаешь: «Поскорее бы она закончилась».

Я люблю эту игру, она очень интересная. В нее реально можно залипнуть», – считает Бакаев.