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    Бакаев: «Я люблю PlayStation, компьютеры. Раньше был помешан на Counter-Strike. В нее реально можно залипнуть»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о хобби. Спортсмен любит компьютерные игры.

    «Я люблю игры. Я люблю PlayStation, люблю ноутбуки и компьютеры там... Но я не играю. В Counter-Strike любил играть. Я был помешан, но полгода назад перестал играть. В FIFA я очень мало играл. Только с друзьями иногда.

    Я люблю смотреть еще, как играют. Не стримы, а чемпионаты, когда команды играют. Но не играю. Как говорится, расставил приоритеты. Это реально мешает. Ты вот играешь вечером, а на следующее утро у тебя голова такая тяжелая, что ты выходишь на тренировку и думаешь: «Поскорее бы она закончилась».

    Я люблю эту игру, она очень интересная. В нее реально можно залипнуть», – считает Бакаев.

    • Игрок также рассказал, что ездит на такси, поскольку не имеет личного авто.
    • В этом сезоне РПЛ Бакаев провел 17 матчей, забил три гола и отдал семь ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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