Бакаев: «Тачки нет, езжу на такси. Машина мешает развиваться молодому игроку»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем отношении к личному транспорту.
– У меня к тебе два вопроса. Первый: где твоя тачка? Второй: почему ты так рано на базу приезжаешь
– Тачки нет, езжу на такси, пока не хочу покупать. Машина мешает развиваться молодому футболисту. Отец считает, что когда молодые, 17-18-летние игроки покупают тачки, то они в развитии начинают отставать. Должен быть только футбол и полная концентрация на футболе.
А почему рано – не хочется в пробки попадать. Если выехать хотя бы на 10 минут позже, то застрянешь сильно. Мне нормально приезжать к 8 утра: подготовка идет, к доктору захожу, – сказал Бакаев.
- В этом сезоне РПЛ Бакаев провел 17 матчей, забил три гола и отдал семь ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
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Источник: Ютуб-канал «Спартака»