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    Бакаев: «Тачки нет, езжу на такси. Машина мешает развиваться молодому игроку»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем отношении к личному транспорту.

    – У меня к тебе два вопроса. Первый: где твоя тачка? Второй: почему ты так рано на базу приезжаешь

    – Тачки нет, езжу на такси, пока не хочу покупать. Машина мешает развиваться молодому футболисту. Отец считает, что когда молодые, 17-18-летние игроки покупают тачки, то они в развитии начинают отставать. Должен быть только футбол и полная концентрация на футболе.

    А почему рано – не хочется в пробки попадать. Если выехать хотя бы на 10 минут позже, то застрянешь сильно. Мне нормально приезжать к 8 утра: подготовка идет, к доктору захожу, – сказал Бакаев.

    • В этом сезоне РПЛ Бакаев провел 17 матчей, забил три гола и отдал семь ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Бакаев: «Мы легко нашли общий язык с Тедеско»

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 12:10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20246

      VVM1964 41 минуту назад

      Знаем , знаем читали - " мамка не велит " , ну или папка ))))))

      0
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      Рейтинг: +164

      Мост 57 минут назад

      "Наши люди,в булочную,на такси не ездят!"

      0
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      Рейтинг: +24

      Снег 1 час назад

      Поди на рынке купи тачку: с двумя ручками и колесом... Вы по-русски уже давно разучились говорить... А, может, у вас в ауле никто правильно не разговаривал?...

      0
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      Рейтинг: +1079

      Миша13 1 час назад

      А велосипед и здоровый образ жизни??))

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      Рейтинг: +1257

      Boeung777 1 час назад

      А чего ж брат требует повышение зарплаты?

      0
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      Рейтинг: +2033

      Fancyfall 1 час назад

      бакаев и его тачка уже притча во языцех...
      других вопросов нет?

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      Рейтинг: +6823

      derrik2000 2 часа назад

      А чего на такси?
      Бегом нужно, БЕГОМ!
      Ножками!
      Как раз и дополнительная тренировка!

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      Рейтинг: +1204

      FRZZ 2 часа назад

      Молодец! Деньги пока не испортили.

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