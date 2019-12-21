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  • Бакаев: «Тачки нет, езжу на такси. Машина мешает развиваться молодому игроку»

Бакаев: «Тачки нет, езжу на такси. Машина мешает развиваться молодому игроку»

21 декабря 2019, 12:10
17

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем отношении к личному транспорту.

– У меня к тебе два вопроса. Первый: где твоя тачка? Второй: почему ты так рано на базу приезжаешь

– Тачки нет, езжу на такси, пока не хочу покупать. Машина мешает развиваться молодому футболисту. Отец считает, что когда молодые, 17-18-летние игроки покупают тачки, то они в развитии начинают отставать. Должен быть только футбол и полная концентрация на футболе.

А почему рано – не хочется в пробки попадать. Если выехать хотя бы на 10 минут позже, то застрянешь сильно. Мне нормально приезжать к 8 утра: подготовка идет, к доктору захожу, – сказал Бакаев.

  • В этом сезоне РПЛ Бакаев провел 17 матчей, забил три гола и отдал семь ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Бакаев: «Мы легко нашли общий язык с Тедеско»

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (17)
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derrik2000
1576919825
А чего на такси? Бегом нужно, БЕГОМ! Ножками! Как раз и дополнительная тренировка!
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Fancyfall
1576921633
бакаев и его тачка уже притча во языцех... других вопросов нет?
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Boeung777
1576922581
А чего ж брат требует повышение зарплаты?
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Миша13
1576922605
А велосипед и здоровый образ жизни??))
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Снег
1576922647
Поди на рынке купи тачку: с двумя ручками и колесом... Вы по-русски уже давно разучились говорить... А, может, у вас в ауле никто правильно не разговаривал?...
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Мост
1576923977
"Наши люди,в булочную,на такси не ездят!"
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VVM1964
1576924985
Знаем , знаем читали - " мамка не велит " , ну или папка ))))))
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Давид59
1576934918
Такси? Ужас! Это же очень дорого!
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Ссппааррттаакк
1576942843
Таксист с Кавказа.
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denzillo
1577080312
А как же лада седан-баклажан!?? Братику аппетит по зп поубавь или лучше на...х его с ******* итак на дно идём!
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