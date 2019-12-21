Понсе может перейти из «Спартака» в «Боку Хуниорс»

Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе может покинуть команду. В качестве возможного усиления аргентинца рассматривает «Бока Хуниорс».

Как пишет Información CABJ, аргентинцы рассматривают вариант с Понсе, но он альтернативный – на случай, если не удастся договориться с основной кандидатурой на позицию нападающего. «Спартак» купил игрока летом.