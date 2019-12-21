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Понсе может перейти из «Спартака» в «Боку Хуниорс»

21 декабря 2019, 16:35
27

Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе может покинуть команду. В качестве возможного усиления аргентинца рассматривает «Бока Хуниорс».

Как пишет Información CABJ, аргентинцы рассматривают вариант с Понсе, но он альтернативный – на случай, если не удастся договориться с основной кандидатурой на позицию нападающего. «Спартак» купил игрока летом.

  • Ранее Понсе принадлежал «Роме».
  • Аргентинец в сезоне РПЛ провел 16 матчей, забил три гола.
  • «Спартак» в таблице идет десятым.

Источник: твиттер Información CABJ

Новостное СМИ о «Боке Хуниорс». Аудитория - более 273 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Спартак Бока Хуниорс Понсе Эсекьель
Комментарии (27)
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vka1970
1576936039
А в Спартаке с эти согласны ? Да и игрок сам то , что хочет ?
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ivanthebest
1576936727
Не стоит отпускать. Перспективный малый) Есть голевое чутье, это самое важное. Умеет находить и выбирать хорошие позиции в коробке. Наладится структурная игра у Спартака, он будет забивать по 20+ мячей за сезон во всех турнирах.
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giluxa1963
1576937638
сначало Ананидзе теперь секель поц так в свинарнике ни будет перспективы
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derrik2000
1576939671
Захочет - пусть переходит. Не заплачу. В РАЗЫ слабее Луиса Адриано и Зе Луиша. Я уже не пишу о Промесе, который по сравнению с новыми приобретениями в атаку - просто КОСМОС. Равно как и Ларссон.
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Boeung777
1576940763
А кто забивать то будет? Очередной шедевр от Цорна?
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DOCTOR PENALTY
1576944840
Никто особо переживать не будет, а Антошка Шунин даже будет рад. )
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Cruser
1576960748
Как показывает практика не приживаются у нас латиноамериканцы...2-ой кавенаги в спартаке.....а так хороши были лишь домингес и бракамонте
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VVM1964
1576963876
До марта нас будут кормить словом - МОЖЕТ .... , а может и не может , посмотрим весной , а пока это все п*здешь .
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derrik2000
1577010837
На Яндекс Дзен пишут, что Спартак интересуется Нани, который сейчас играет в МЛС. Причём, перед желающими его приобрести ставится вопрос только об аренде на год. За 3-4 млн. https://zen.yandex.ru/media/id/5d3fe9dfe3062c00ac7d89e4/portugalskii-igrok-soglasilsia-pereiti-v-spartak-5dff1f6b3f548700ac5e9a1a
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zigbert
1577104070
Видно что игрок неплохой. Забивать умеет. Но вот стабильными результатами не отличается.
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