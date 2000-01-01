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    Понсе может перейти из «Спартака» в «Боку Хуниорс»

    Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе может покинуть команду. В качестве возможного усиления аргентинца рассматривает «Бока Хуниорс».

    Как пишет Información CABJ, аргентинцы рассматривают вариант с Понсе, но он альтернативный – на случай, если не удастся договориться с основной кандидатурой на позицию нападающего. «Спартак» купил игрока летом.

    • Ранее Понсе принадлежал «Роме».
    • Аргентинец в сезоне РПЛ провел 16 матчей, забил три гола.
    • «Спартак» в таблице идет десятым.

    Источник: твиттер Información CABJ

    Новостное СМИ о «Боке Хуниорс». Аудитория - более 273 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1260

      Boeung777 12 минут назад

      А кто забивать то будет? Очередной шедевр от Цорна?

      0
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      Рейтинг: +565

      Гавроша 18 минут назад

      Еще одного игрока загубили свиньи, пол-года не прошло а уже в аренду! Стыдно за свиней!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6825

      derrik2000 30 минут назад

      Захочет - пусть переходит.
      Не заплачу.
      В РАЗЫ слабее Луиса Адриано и Зе Луиша.
      Я уже не пишу о Промесе, который по сравнению с новыми приобретениями в атаку - просто КОСМОС.
      Равно как и Ларссон.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      LOKOfanatik19 > derrik2000 14 минут назад

      За сколько отпустили тех двоих и за сколько взяли этих... Если не маразм руководство Спартака, то жесткая промашка, селекция оплошалась не по детски.

      0
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      Рейтинг: +1643

      giluxa1963 1 час назад

      сначало Ананидзе теперь секель поц так в свинарнике ни будет перспективы

      1
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      Рейтинг: +7138

      ivanthebest 1 час назад

      Не стоит отпускать. Перспективный малый) Есть голевое чутье, это самое важное. Умеет находить и выбирать хорошие позиции в коробке. Наладится структурная игра у Спартака, он будет забивать по 20+ мячей за сезон во всех турнирах.

      2
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      Рейтинг: +1087

      alarm 1 час назад

      ПОЗОР ХРЯКАМ! все бегут из спортага!

      1
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      Рейтинг: +10899

      vka1970 1 час назад

      А в Спартаке с эти согласны ? Да и игрок сам то , что хочет ?

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