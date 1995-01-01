Месси после ухода Роналду из «Реала» ни разу не забил в Эль Класико

На этой неделе «Барселона» и «Реал» сыграли в нулевую ничью в десятом туре Примеры. Форвард каталонцев Лионель Месси ушел с поля без гола.

После ухода из «Реала» в «Ювентус» Криштиану Роналду состоялось пять Эль Класико. Месси не забил ни одного гола в этих встречах.