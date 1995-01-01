Месси после ухода Роналду из «Реала» ни разу не забил в Эль Класико

А Роналду забивает всем где и с кем он играет.
На этой неделе «Барселона» и «Реал» сыграли в нулевую ничью в десятом туре Примеры. Форвард каталонцев Лионель Месси ушел с поля без гола.
После ухода из «Реала» в «Ювентус» Криштиану Роналду состоялось пять Эль Класико. Месси не забил ни одного гола в этих встречах.
- В матче с «Реалом» «Барселона» впервые не выиграла в сезоне Примеры дома.
- В указанных пяти матчах каталонцы ни разу не проиграли «Реалу».
- «Барселона» лидирует в чемпионате, мадридцы идут вторыми.