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    Месси после ухода Роналду из «Реала» ни разу не забил в Эль Класико

    На этой неделе «Барселона» и «Реал» сыграли в нулевую ничью в десятом туре Примеры. Форвард каталонцев Лионель Месси ушел с поля без гола.

    После ухода из «Реала» в «Ювентус» Криштиану Роналду состоялось пять Эль Класико. Месси не забил ни одного гола в этих встречах.

    • В матче с «Реалом» «Барселона» впервые не выиграла в сезоне Примеры дома.
    • В указанных пяти матчах каталонцы ни разу не проиграли «Реалу».
    • «Барселона» лидирует в чемпионате, мадридцы идут вторыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      Proker 58 минут назад

      А Роналду забивает всем где и с кем он играет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1202

      FRZZ 1 час назад

      Без Роналду ему не по кайфу выложиться.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8961

      Cules2013 > FRZZ 16 минут назад

      отчасти да, но не то, чтобы это главная причина. такой период выпал, да и Месси что - бог во плоти? кто сказал, что он должен забивать в каждом классико? В Барсе есть и другие игроки, способные сделать результат, если что.

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