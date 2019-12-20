Fotomac: Озил зимой перейдет на правах аренды в «Фенербахче»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в зимнее трансферное окно может сменить команду.

Как сообщает Fotomac, 31-летний футболист близок к переходу на правах аренды в «Фенербахче». Срок соглашения будет рассчитан до конца сезона-2019/20.

Спортивный директор «Фенербахче» в настоящий момент находится в Лондоне. Сделка может быть завершена уже на этой неделе.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил провел 8 матчей, в которых отметился одним ассистом.

Контракт немца с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года.

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