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    Fotomac: Озил зимой перейдет на правах аренды в «Фенербахче»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в зимнее трансферное окно может сменить команду.

    Как сообщает Fotomac, 31-летний футболист близок к переходу на правах аренды в «Фенербахче». Срок соглашения будет рассчитан до конца сезона-2019/20.

    Спортивный директор «Фенербахче» в настоящий момент находится в Лондоне. Сделка может быть завершена уже на этой неделе.

    • В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил провел 8 матчей, в которых отметился одним ассистом.
    • Контракт немца с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года.

    Юнгберг – о реакции Озила на замену: «Разберемся с этим»

    Источник: Fotomac

    Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Подписчиков в твиттере – более 480 тысяч.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1863

      swot1205 29 минут назад

      надоел он им уже со своим языком

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