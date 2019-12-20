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Fotomac: Озил зимой перейдет на правах аренды в «Фенербахче»

20 декабря 2019, 08:31
5

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в зимнее трансферное окно может сменить команду.

Как сообщает Fotomac, 31-летний футболист близок к переходу на правах аренды в «Фенербахче». Срок соглашения будет рассчитан до конца сезона-2019/20.

Спортивный директор «Фенербахче» в настоящий момент находится в Лондоне. Сделка может быть завершена уже на этой неделе.

  • В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил провел 8 матчей, в которых отметился одним ассистом.
  • Контракт немца с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года.

Юнгберг – о реакции Озила на замену: «Разберемся с этим»

Источник: Fotomac

Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Подписчиков в твиттере – более 480 тысяч.

Турция. Суперлига Англия. Премьер-лига Арсенал Фенербахче Озил Месут
Комментарии (5)
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swot1205
1576823520
надоел он им уже со своим языком
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DOCTOR PENALTY
1576826555
К своим потянуло.
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Cules2013
1576835546
давно пора. засиделся.
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Давид59
1576840839
Может совпадение, но как он с Эрдоганом сфоткался, так сразу на поле ничего не стало получаться.
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