Fotomac: Озил зимой перейдет на правах аренды в «Фенербахче»

надоел он им уже со своим языком
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в зимнее трансферное окно может сменить команду.
Как сообщает Fotomac, 31-летний футболист близок к переходу на правах аренды в «Фенербахче». Срок соглашения будет рассчитан до конца сезона-2019/20.
Спортивный директор «Фенербахче» в настоящий момент находится в Лондоне. Сделка может быть завершена уже на этой неделе.
- В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил провел 8 матчей, в которых отметился одним ассистом.
- Контракт немца с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года.
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Источник: Fotomac
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