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    Минамино: «Моя цель – выиграть АПЛ и Лигу чемпионов с «Ливерпулем»

    Новичок «Ливерпуля» Такуми Минамино высказался по поводу своего трансфера из «Зальцбурга» в английский клуб.

    «Я мечтал оказаться в «Ливерпуле». Очень рад, что этот момент наступил. Выступление в АПЛ было одной из моих целей. Думаю, что это лучшая лига в мире. Рассчитывал когда-нибудь попробовать себя в Премьер-лиге. Но я никогда не думал, что смогу сыграть за такую команду. Я в восторге от этого. С нетерпением жду своего дебюта.

    «Ливерпуль» играет в футбол очень высокого уровня. Я почувствовал это, когда мы встречались в Лиге чемпионов. От этого я ещe больше рад, что буду играть здесь. Моя цель – выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, внести свой вклад в успех команды», – сказал японец.

    • Сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.
    • К «Ливерпулю» Минамино присоединится 1 января.
    • В этом сезоне форвард провел за «Зальцбург» 22 матча, забил девять голов и сделал 11 ассистов.

    Клопп: «Мне не нужно слишком громко восхвалять Минамино, наши фанаты недавно видели его»

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      helllacoste 4 минуты назад

      был фараон теперь еще и самурай будет)

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