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  • Минамино: «Моя цель – выиграть АПЛ и Лигу чемпионов с «Ливерпулем»

Минамино: «Моя цель – выиграть АПЛ и Лигу чемпионов с «Ливерпулем»

19 декабря 2019, 20:59
3

Новичок «Ливерпуля» Такуми Минамино высказался по поводу своего трансфера из «Зальцбурга» в английский клуб.

«Я мечтал оказаться в «Ливерпуле». Очень рад, что этот момент наступил. Выступление в АПЛ было одной из моих целей. Думаю, что это лучшая лига в мире. Рассчитывал когда-нибудь попробовать себя в Премьер-лиге. Но я никогда не думал, что смогу сыграть за такую команду. Я в восторге от этого. С нетерпением жду своего дебюта.

«Ливерпуль» играет в футбол очень высокого уровня. Я почувствовал это, когда мы встречались в Лиге чемпионов. От этого я ещe больше рад, что буду играть здесь. Моя цель – выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, внести свой вклад в успех команды», – сказал японец.

  • Сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.
  • К «Ливерпулю» Минамино присоединится 1 января.
  • В этом сезоне форвард провел за «Зальцбург» 22 матча, забил девять голов и сделал 11 ассистов.

Клопп: «Мне не нужно слишком громко восхвалять Минамино, наши фанаты недавно видели его»

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Минамино Такуми
Комментарии (3)
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helllacoste
1576781227
был фараон теперь еще и самурай будет)
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mihail200606
1576786257
Вовремя перебрался.. Через полгода может и то и то выиграть..
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Shahob
1576795593
Если выиграет, будет первым минамино выигравшим такие титулы)
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