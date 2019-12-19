Минамино: «Моя цель – выиграть АПЛ и Лигу чемпионов с «Ливерпулем»

Новичок «Ливерпуля» Такуми Минамино высказался по поводу своего трансфера из «Зальцбурга» в английский клуб.

«Я мечтал оказаться в «Ливерпуле». Очень рад, что этот момент наступил. Выступление в АПЛ было одной из моих целей. Думаю, что это лучшая лига в мире. Рассчитывал когда-нибудь попробовать себя в Премьер-лиге. Но я никогда не думал, что смогу сыграть за такую команду. Я в восторге от этого. С нетерпением жду своего дебюта.

«Ливерпуль» играет в футбол очень высокого уровня. Я почувствовал это, когда мы встречались в Лиге чемпионов. От этого я ещe больше рад, что буду играть здесь. Моя цель – выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, внести свой вклад в успех команды», – сказал японец.

Сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.

К «Ливерпулю» Минамино присоединится 1 января.

В этом сезоне форвард провел за «Зальцбург» 22 матча, забил девять голов и сделал 11 ассистов.

Клопп: «Мне не нужно слишком громко восхвалять Минамино, наши фанаты недавно видели его»