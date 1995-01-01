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    «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги сыграет в дерби с «Сити», «Лестер» – с «Астон Виллой»

    По окончании 1/4 финала Кубка английской лиги определились пары полуфинала. В его рамках состоится манчестерское дерби.

    Кубок английской лиги. 1/2 финала

    «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Сити»

    «Лестер»«Астон Вилла»

    Игры состоятся в следующем году.

    Источник: Squawka News

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