«Реал» – «Манчестер Сити»: Зидан как тренер не проиграл ни одного противостояния плей-офф Лиги чемпионов

На этой неделе состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. В частности, мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити».

Главный тренер испанцев Зинедин Зидан ни разу в карьере не проигрывал по сумме двух матчей (и в финале) в плей-офф Лиги чемпионов. Француз с «Реалом» взял три Лиги чемпионов.