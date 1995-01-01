«Реал» – «Манчестер Сити»: Зидан как тренер не проиграл ни одного противостояния плей-офф Лиги чемпионов

Еще больше двух месяцев до игры, непонятно какие команды будут.
На этой неделе состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. В частности, мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити».
Главный тренер испанцев Зинедин Зидан ни разу в карьере не проигрывал по сумме двух матчей (и в финале) в плей-офф Лиги чемпионов. Француз с «Реалом» взял три Лиги чемпионов.
- Зидан как тренер впервые встретится с Хосепом Гвардиолой.
- Первый матч состоится 26 февраля.
- Обе команды не лидируют в своих чемпионатах.