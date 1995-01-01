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    «Реал» – «Манчестер Сити»: Зидан как тренер не проиграл ни одного противостояния плей-офф Лиги чемпионов

    На этой неделе состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. В частности, мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити».

    Главный тренер испанцев Зинедин Зидан ни разу в карьере не проигрывал по сумме двух матчей (и в финале) в плей-офф Лиги чемпионов. Француз с «Реалом» взял три Лиги чемпионов.

    • Зидан как тренер впервые встретится с Хосепом Гвардиолой.
    • Первый матч состоится 26 февраля.
    • Обе команды не лидируют в своих чемпионатах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3920

      TOL47 38 минут назад

      Еще больше двух месяцев до игры, непонятно какие команды будут.

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