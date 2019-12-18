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  • «Мутко против»: «Сочи» расторг контракт с Кудряшовым. Он может вернуться в Турцию

«Мутко против»: «Сочи» расторг контракт с Кудряшовым. Он может вернуться в Турцию

18 декабря 2019, 19:33
3

Защитник Фeдор Кудряшов покидает «Сочи». Информацией о расторжении контракта располагает телеграм-канал «Мутко против».

«Защитник сборной России Федор Кудряшов больше не будет играть за «Сочи». Сегодня клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию», – пишет источник.

По сведениям бывшего обозревателя «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, Кудряшов может вернуться в турецкий чемпионат.

  • Кудряшов играл в Сочи с лета.
  • Команда в РПЛ идет последней.
  • До «Сочи» Кудряшов выступал за «Истанбул».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Сочи Кудряшов Федор
Комментарии (3)
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Dmitry VS
1576688664
Странный этот Фёдор. Бегает туда-сюда, нигде ужиться не может
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Бриг
1576696965
В Турции просто лучше. А в сборной - странно, но такая у нас странная сборная.
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