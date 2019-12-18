«Мутко против»: «Сочи» расторг контракт с Кудряшовым. Он может вернуться в Турцию

Защитник Фeдор Кудряшов покидает «Сочи». Информацией о расторжении контракта располагает телеграм-канал «Мутко против».

«Защитник сборной России Федор Кудряшов больше не будет играть за «Сочи». Сегодня клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию», – пишет источник.

По сведениям бывшего обозревателя «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, Кудряшов может вернуться в турецкий чемпионат.