«Мутко против»: «Сочи» расторг контракт с Кудряшовым. Он может вернуться в Турцию

Защитник Фeдор Кудряшов покидает «Сочи». Информацией о расторжении контракта располагает телеграм-канал «Мутко против».
«Защитник сборной России Федор Кудряшов больше не будет играть за «Сочи». Сегодня клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию», – пишет источник.
По сведениям бывшего обозревателя «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, Кудряшов может вернуться в турецкий чемпионат.
- Кудряшов играл в Сочи с лета.
- Команда в РПЛ идет последней.
- До «Сочи» Кудряшов выступал за «Истанбул».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»