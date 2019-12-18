«Текстильщик» уволил Бояринцева. Он вывел клуб в ФНЛ

В клубе ФНЛ «Текстильщике» случилась тренерская отставка. Команду покинул Денис Бояринцев, выведший ивановцев из ПФЛ.

«Итогом обсуждения результатов первой части сезона стало решение о том, что Денис Бояринцев покидает пост главного тренера ФК «Текстильщик». Контракт будет расторгнут. Попечительский совет и руководство клуба поблагодарили Дениса Константиновича за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

В свою очередь, Денис Бояринцев выразил благодарность болельщикам, руководству клуба, тренерскому и административному штабу, команде за поддержку и профессионализм», – информирует «Текстильщик».