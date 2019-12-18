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«Текстильщик» уволил Бояринцева. Он вывел клуб в ФНЛ

18 декабря 2019, 10:19
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В клубе ФНЛ «Текстильщике» случилась тренерская отставка. Команду покинул Денис Бояринцев, выведший ивановцев из ПФЛ.

«Итогом обсуждения результатов первой части сезона стало решение о том, что Денис Бояринцев покидает пост главного тренера ФК «Текстильщик». Контракт будет расторгнут. Попечительский совет и руководство клуба поблагодарили Дениса Константиновича за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

В свою очередь, Денис Бояринцев выразил благодарность болельщикам, руководству клуба, тренерскому и административному штабу, команде за поддержку и профессионализм», – информирует «Текстильщик».

  • Ивановцы в ФНЛ идут на предпоследнем месте, отставание от спасительной 15-й строчки – девять очков.
  • Уроженец Москвы Бояринцев работал в клубе с 2017 года.
  • В качестве игрока Бояринцев провел шесть матчей за сборную России.

Источник: официальный сайт «Текстильщика»
Россия. ФНЛ Текстильщик Бояринцев Денис
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1576670064
И обосрался в ФНЛ
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