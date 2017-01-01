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    «Текстильщик» уволил Бояринцева. Он вывел клуб в ФНЛ

    В клубе ФНЛ «Текстильщике» случилась тренерская отставка. Команду покинул Денис Бояринцев, выведший ивановцев из ПФЛ.

    «Итогом обсуждения результатов первой части сезона стало решение о том, что Денис Бояринцев покидает пост главного тренера ФК «Текстильщик». Контракт будет расторгнут. Попечительский совет и руководство клуба поблагодарили Дениса Константиновича за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

    В свою очередь, Денис Бояринцев выразил благодарность болельщикам, руководству клуба, тренерскому и административному штабу, команде за поддержку и профессионализм», – информирует «Текстильщик».

    • Ивановцы в ФНЛ идут на предпоследнем месте, отставание от спасительной 15-й строчки – девять очков.
    • Уроженец Москвы Бояринцев работал в клубе с 2017 года.
    • В качестве игрока Бояринцев провел шесть матчей за сборную России.

    Источник: официальный сайт «Текстильщика»

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