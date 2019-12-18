Ургант: «Дзюба, не беги, иди… Все»

Телеведущий прайм-тайм шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант иронично обыграл тему массовых задержаний после оскорбительных кричалок в адрес форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.
Телеведущий по очереди с актером Николаем Чиндяйкиным читали хокку:
«Теперь спортивное хокку.
Трава тянется к небу.
Дзюба бежит по ней.
Дзюба, не беги, иди... Все», – сказал в эфире Ургант.
- Ургант отослался к одной из кричалок, которую болельщики сборной России использовали во время матча с Сан-Марино.
- После оскорблений в свой адрес Дзюба отписался от инстаграма национальной команды и нескольких партнеров.
- Кроме того, во время матча между «Зенитом» и «Спартаком» людей с московской пропиской задерживали и приписывали обвинения в мелком хулиганстве.