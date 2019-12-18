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    Ургант: «Дзюба, не беги, иди… Все»

    Телеведущий прайм-тайм шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант иронично обыграл тему массовых задержаний после оскорбительных кричалок в адрес форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

    Телеведущий по очереди с актером Николаем Чиндяйкиным читали хокку:

    «Теперь спортивное хокку.

    Трава тянется к небу.

    Дзюба бежит по ней.

    Дзюба, не беги, иди... Все», – сказал в эфире Ургант.

    • Ургант отослался к одной из кричалок, которую болельщики сборной России использовали во время матча с Сан-Марино.
    • После оскорблений в свой адрес Дзюба отписался от инстаграма национальной команды и нескольких партнеров.
    • Кроме того, во время матча между «Зенитом» и «Спартаком» людей с московской пропиской задерживали и приписывали обвинения в мелком хулиганстве.

    Источник: YouTube-канал «Вечерний Ургант»

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    18.12.2019 06:08
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    Комментарии (18)
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    neveldomha
    1576646566
    Голубой экран излучает свет С ним так гармоничен Ургант Экран становится все голубей. Ургант ты настоящий пи...р
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    InterMilLano1908
    1576648212
    Красава ургант, видимо тоже поднадаело ему вся эта бредятина с зюпой... Чего ему еще орден Невского не дали как колобкову? Оба же фашисты
    Ответить
    Garrincha58
    1576648649
    однообразное тупое шоу на ТВ
    Ответить
    alex1951
    1576649657
    Нонче только ленивый не касается футбола ,не говоря уже о Дзю...)))) Со всех дыр так и прет. Все знают ,что футбол в России и все кто с ним связан - это бооольшая головная боль....Так может уже хватит ,соль на сахар сыпать?)))) В России,что проблем мало? ,..Заимитесь Путей ,что ли....пусть народу денюшек добавит, а ежель денег нет,то пусть ракетами зарплату платит)))
    Ответить
    Sterh
    1576651173
    "приписывали обвинения" - звучит как обвинение в превышении полномочий. Что значит эта фраза, автор? Есть доказательства оговора этих НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ, мирных болельщиков?
    Ответить
    baslim10z
    1576653155
    О, бомбардир, новое слово))). Хулиганизм, может хулиганство???. Сколько лет вашему редактору? Девять?
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    Давид59
    1576655485
    Хулиганизм?! Звучит неплохо. Пофигизм, кретинизм, она... Нет это уже не то... Короче, новое слово в юристпруденции!
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    Питерский князь
    1576659514
    А от куда это вислощекий, вообще родился на тв? Помню, его не было, а потом оказывается, что он звезда. Момент пропустил, наверно. Так от куда он вообще выполз?
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    Алехсбургер.
    1576677379
    Папа опять отпустил усы. Прожекторперисхилтон выходит. Грустно. Не ссы.
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    ologreds
    1694987692
    numo593701
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