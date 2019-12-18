Ургант: «Дзюба, не беги, иди… Все»

Телеведущий прайм-тайм шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант иронично обыграл тему массовых задержаний после оскорбительных кричалок в адрес форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

Телеведущий по очереди с актером Николаем Чиндяйкиным читали хокку:

«Теперь спортивное хокку.

Трава тянется к небу.

Дзюба бежит по ней.

Дзюба, не беги, иди... Все», – сказал в эфире Ургант.