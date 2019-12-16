Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Не нужно распространять чушь»: агент Мирзова опроверг информацию о возможном возвращении игрока в «Арсенал»

«Не нужно распространять чушь»: агент Мирзова опроверг информацию о возможном возвращении игрока в «Арсенал»

16 декабря 2019, 22:37
12

Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, отреагировал на слухи о возможном возвращении своего клиента в тульский «Арсенал».

«Это полный бред. Сейчас Резиуан в отпуске, а по окончании его начнeт подготовку ко второй части чемпионата в составе «Спартака». Могу сказать только одно: не нужно распространять чушь», – сказал агент.

  • «Спартак» купил Мирзова летом у «Ростова» за 4 миллиона евро.
  • В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и сделал один ассист.
  • За «Арсенал» игрок выступал в сезоне-2018/19 на правах аренды.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Мирзов Резиуан
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1576526549
Мбаппе стал самым молодым игроком за 50 лет, забившим 70 голов в лиге 1. А в это время агент Мирзова просит не распространять чушь про своего клиента. Это максимум, на что может рассчитывать Мирзов.
Ответить
JTherry
1576526661
бред, не бред, но лучше, если это было бы правдой... очень прямолинейный игрок, без извилин в голове
Ответить
erma
1576529554
Зачем так нервничать, скажи просто: эта инфа не соответствует действительности. У нас в стране так: чем сильнее опровергают, тем ближе это к правде.
Ответить
Олег1204
1576530699
Ухх, я надеюсь он в Спартаке останется.
Ответить
vka1970
1576533766
Если это правда, то было бы здорово.Ни когда не одобрял этой покупки.Более предсказуемого игрока найти сложно.
Ответить
piligrim1986
1576557707
полный бред - это игра мирзова
Ответить
nemolod
1576567267
Если сейчас снова произойдет смена главного тренера,то все возможно-в том числе и аренда!
Ответить
Hektor 84
1576593961
У этого бревна еще и агент есть?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+