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    «Не нужно распространять чушь»: агент Мирзова опроверг информацию о возможном возвращении игрока в «Арсенал»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, отреагировал на слухи о возможном возвращении своего клиента в тульский «Арсенал».

    «Это полный бред. Сейчас Резиуан в отпуске, а по окончании его начнeт подготовку ко второй части чемпионата в составе «Спартака». Могу сказать только одно: не нужно распространять чушь», – сказал агент.

    • «Спартак» купил Мирзова летом у «Ростова» за 4 миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и сделал один ассист.
    • За «Арсенал» игрок выступал в сезоне-2018/19 на правах аренды.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2992

      JTherry 14 минут назад

      бред, не бред, но лучше, если это было бы правдой... очень прямолинейный игрок, без извилин в голове

      0
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      Рейтинг: +1895

      Томик 16 минут назад

      Мбаппе стал самым молодым игроком за 50 лет, забившим 70 голов в лиге 1. А в это время агент Мирзова просит не распространять чушь про своего клиента. Это максимум, на что может рассчитывать Мирзов.

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