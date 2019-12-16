«Не нужно распространять чушь»: агент Мирзова опроверг информацию о возможном возвращении игрока в «Арсенал»

Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, отреагировал на слухи о возможном возвращении своего клиента в тульский «Арсенал».
«Это полный бред. Сейчас Резиуан в отпуске, а по окончании его начнeт подготовку ко второй части чемпионата в составе «Спартака». Могу сказать только одно: не нужно распространять чушь», – сказал агент.
- «Спартак» купил Мирзова летом у «Ростова» за 4 миллиона евро.
- В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и сделал один ассист.
- За «Арсенал» игрок выступал в сезоне-2018/19 на правах аренды.
Источник: «Чемпионат»