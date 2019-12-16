«Не нужно распространять чушь»: агент Мирзова опроверг информацию о возможном возвращении игрока в «Арсенал»

Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, отреагировал на слухи о возможном возвращении своего клиента в тульский «Арсенал».

«Это полный бред. Сейчас Резиуан в отпуске, а по окончании его начнeт подготовку ко второй части чемпионата в составе «Спартака». Могу сказать только одно: не нужно распространять чушь», – сказал агент.