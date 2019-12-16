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У Депая разрыв крестообразных связок

16 декабря 2019, 01:37
4

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай получил серьезную травму в матче 18-го тура Лиги 1 с «Ренном» (0:1).

Как сообщает официальный сайт французской команды, у голландца разрыв передней крестообразной связки.

Такую же травму в этой встрече получил другой игрок «Лиона» – Жефф Рен-Аделед. На восстановление обоих футболистов понадобится как минимум полгода.

  • В нынешнем сезоне Депай забил 14 голов в 18 матчах.
  • На счету Рен-Аделеда 2 гола в 19 играх.

Депай снова топ. Он пишет рэп и разрывает на поле

Источник: официальный сайт «Лиона»
Франция. Лига 1 Лион Депай Мемфис Рен-Аделед Жефф
Комментарии (4)
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VVadic
1576452481
Полгода??? Вы шутите! Там и 9 мес бывает мало
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smirnovaleksan
1576458964
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем попробовать пока не запретили, ведь из-за них уже скандал в минздраве, вот сами почитайте!-------- https://bit.vodka/zrenie
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ArReal
1576472816
Мимо Евро...
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Play
1576473948
Очень жаль, великолепный сезон, Нидерланды во многом благодаря ему впервые за шесть лет на крупный турнир пробились, и Лион он вытащил в плей-офф Лиги Чемпионов. Конечно чудо нужно, но хотелось бы его увидеть на Евро, молодой ещё, если операция пройдёт успешно, приложит все силы, восстановится за 5-6 месяцев.
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