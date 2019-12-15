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    У Депая разрыв крестообразных связок

    Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай получил серьезную травму в матче 18-го тура Лиги 1 с «Ренном» (0:1).

    Как сообщает официальный сайт французской команды, у голландца разрыв передней крестообразной связки.

    Такую же травму в этой встрече получил другой игрок «Лиона» – Жефф Рен-Аделед. На восстановление обоих футболистов понадобится как минимум полгода.

    • В нынешнем сезоне Депай забил 14 голов в 18 матчах.
    • На счету Рен-Аделеда 2 гола в 19 играх.

    Депай снова топ. Он пишет рэп и разрывает на поле

    Источник: официальный сайт «Лиона»

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    Сегодня, 01:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +872

      VVadic 23 минуты назад

      Полгода??? Вы шутите! Там и 9 мес бывает мало

      0
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      Рейтинг: +1003

      DMитрий 45 минут назад

      Только снова хороший ход набрал и тут на тебе скальпель! Сборной Голландии на Евро его будет не хватать. Скорейшего выздоровления!

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