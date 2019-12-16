У Депая разрыв крестообразных связок

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай получил серьезную травму в матче 18-го тура Лиги 1 с «Ренном» (0:1).

Как сообщает официальный сайт французской команды, у голландца разрыв передней крестообразной связки.

Такую же травму в этой встрече получил другой игрок «Лиона» – Жефф Рен-Аделед. На восстановление обоих футболистов понадобится как минимум полгода.

В нынешнем сезоне Депай забил 14 голов в 18 матчах.

На счету Рен-Аделеда 2 гола в 19 играх.

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