У Депая разрыв крестообразных связок

Полгода??? Вы шутите! Там и 9 мес бывает мало
Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай получил серьезную травму в матче 18-го тура Лиги 1 с «Ренном» (0:1).
Как сообщает официальный сайт французской команды, у голландца разрыв передней крестообразной связки.
Такую же травму в этой встрече получил другой игрок «Лиона» – Жефф Рен-Аделед. На восстановление обоих футболистов понадобится как минимум полгода.
- В нынешнем сезоне Депай забил 14 голов в 18 матчах.
- На счету Рен-Аделеда 2 гола в 19 играх.
Депай снова топ. Он пишет рэп и разрывает на поле