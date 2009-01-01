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    Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен». Мбаппе оформил дубль, Неймар не забил пенальти

    «ПСЖ» крупно обыграл «Сент-Этьен» в матче 18-го тура чемпионата Франции.

    Дубль оформил Килиан Мбаппе. Еще по голу забили Леандро Паредес и Мауро Икарди. Неймар не реализовал пенальти.

    «Сент-Этьен» с 25-й минуты встречи играл в меньшинстве – красную карточку получил полузащитник Жан-Эде Аолу.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

    Сент-Этьен – ПСЖ – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Паредес, 9; 0:2 – Мбаппе, 43; 0:3 – Икарди, 72; 0:4 – Мбаппе, 89.

    Удаление: Аолу, 25 – нет.

    Незабитый пенальти: Неймар, 62.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8878

      KLIM777 5 минут назад

      Клоуну пора заканчивать карьеру и уходить в эскорт

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