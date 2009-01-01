Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен». Мбаппе оформил дубль, Неймар не забил пенальти

Клоуну пора заканчивать карьеру и уходить в эскорт
«ПСЖ» крупно обыграл «Сент-Этьен» в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Дубль оформил Килиан Мбаппе. Еще по голу забили Леандро Паредес и Мауро Икарди. Неймар не реализовал пенальти.
«Сент-Этьен» с 25-й минуты встречи играл в меньшинстве – красную карточку получил полузащитник Жан-Эде Аолу.
Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур
Голы: 0:1 – Паредес, 9; 0:2 – Мбаппе, 43; 0:3 – Икарди, 72; 0:4 – Мбаппе, 89.
Удаление: Аолу, 25 – нет.
Незабитый пенальти: Неймар, 62.