АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Арсенал», у Де Брюйне дубль

В матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях крупно победил «Арсенал» – 3:0.

Два гола в этой встрече забил Кевин Де Брюйне. Это первый дубль для бельгийца в чемпионате Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 35 очков и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 14 баллов.

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Арсенал – Манчестер Сити – 0:3 (0:3)

Голы: Де Брюйне, 2; 0:2 – Стерлинг, 15; 0:3 – Де Брюйне, 40.

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