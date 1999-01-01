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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Арсенал», у Де Брюйне дубль

    В матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях крупно победил «Арсенал» – 3:0.

    Два гола в этой встрече забил Кевин Де Брюйне. Это первый дубль для бельгийца в чемпионате Англии.

    Команда Хосепа Гвардиолы набрала 35 очков и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 14 баллов.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Арсенал – Манчестер Сити – 0:3 (0:3)

    Голы: Де Брюйне, 2; 0:2 – Стерлинг, 15; 0:3 – Де Брюйне, 40.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +435

      LMI 23 минуты назад

      Ну иного результата и быть не могло. В принципе хуже - да, иное - нет. Арсенал практически развален до основания, до пыли

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