Директор «Барселоны» Амор: «В матче с «Реал Сосьедадом» был явный пенальти на Пике»

В «Барселоне» считают, что главный судья матча 17-го тура против «Реал Сосьедада» (2:2) Хавьер Альберола Рохас не поставил пенальти за фол на защитнике каталонцев Жераре Пике. Такой точки зрения придерживается директор клуба Гильермо Амор.

«Все видели, что на Пике был явный пенальти», – приводит слова Амора издание Mundo Deportivo.