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  • Директор «Барселоны» Амор: «В матче с «Реал Сосьедадом» был явный пенальти на Пике»

Директор «Барселоны» Амор: «В матче с «Реал Сосьедадом» был явный пенальти на Пике»

15 декабря 2019, 14:17
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В «Барселоне» считают, что главный судья матча 17-го тура против «Реал Сосьедада» (2:2) Хавьер Альберола Рохас не поставил пенальти за фол на защитнике каталонцев Жераре Пике. Такой точки зрения придерживается директор клуба Гильермо Амор.

«Все видели, что на Пике был явный пенальти», – приводит слова Амора издание Mundo Deportivo.

  • «Барселона» будет жаловаться на судейство.
  • Несмотря на потерю очков, каталонцы лидируют в Примере.
  • На следующей неделе «Барселона» сыграет с «Реалом».

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона Пике Жерар
Комментарии (1)
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petr69
1576408961
От ворот до ворот бегать уже тяжело.Пике далеко не мальчик, притомился
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