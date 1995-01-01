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    Sport.es: «Барселона» будет жаловаться на судейство в матче с «Реал Сосьедадом»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу остался недоволен судейством в матче 17-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (2:2).

    По информации Sport.es, руководитель каталонского клуба собирается подать официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию.

    Президент «Барсы» потребует разъяснений по поводу неиспользования системы VAR в спорном моменте.

    Речь идет о неназначенном пенальти за фол против защитника Жерара Пике в концовке матча. В первом тайме в аналогичной ситуации арбитр назначил 11-метровый в пользу «Реал Сосьедада» за нарушение Серхио Бускетса.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 00:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3735

      Yev 21 минуту назад

      Ну как бы там ему чуть футболку не порвали. Странно, что VAR промолчал. Такое впечатление, что они раньше времени закончили свою работу, а сулье в поле этот момент сложно было рассмотреть.

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