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  • Sport.es: «Барселона» будет жаловаться на судейство в матче с «Реал Сосьедадом»

Sport.es: «Барселона» будет жаловаться на судейство в матче с «Реал Сосьедадом»

15 декабря 2019, 00:17
11

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу остался недоволен судейством в матче 17-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (2:2).

По информации Sport.es, руководитель каталонского клуба собирается подать официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Президент «Барсы» потребует разъяснений по поводу неиспользования системы VAR в спорном моменте.

Речь идет о неназначенном пенальти за фол против защитника Жерара Пике в концовке матча. В первом тайме в аналогичной ситуации арбитр назначил 11-метровый в пользу «Реал Сосьедада» за нарушение Серхио Бускетса.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона
Комментарии (11)
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Yev
1576359485
Ну как бы там ему чуть футболку не порвали. Странно, что VAR промолчал. Такое впечатление, что они раньше времени закончили свою работу, а сулье в поле этот момент сложно было рассмотреть.
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Benifacto
1576365680
клоуны, то отменяют пенальти из за фола в центре поля, теперь не ставят железный пенальти, это попахивает спланированной дискриминацией ВАРА, типо хотели? нати! тока мы как судили по своему усмотрению так и будем судить,а по факту надо высечь при людно виновных...
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Saracen Jr
1576369083
Абсолютно справедливо и по делу! Вот что значит на варе сидел хиль мансано, фанат решений против барсы))))
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davlina
1576389262
Судья пидо1
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Lester84
1576395297
Застрелиться главе судейского корпуса не предлагал?
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koli4ka
1576396137
жалуйся,не жалуйся,а потерянных 2 очка уже не вернуть...
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portero
1576403492
А каков эффект от жалоб? Думаю как у нас никакого.
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Алексей новый
1576405189
Судейская коллегия в Мадриде. С учётом политической ситуации в Каталонии, наследники фашиста Франко будут мочить каталонские клубы. В том числе и использования ВАР.
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BARCLAYS_APL
1576436460
Терпилы стукачи нытики 3 в 1 барсуки как з а е б а л и сам весь клуб со стадионом поджог бы
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zigbert
1576496371
Странно что судья не прибегнул к помощи ВАР. На повторе отчетливо видно как Пике держали за футболку.
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