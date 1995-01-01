Sport.es: «Барселона» будет жаловаться на судейство в матче с «Реал Сосьедадом»

Ну как бы там ему чуть футболку не порвали. Странно, что VAR промолчал. Такое впечатление, что они раньше времени закончили свою работу, а сулье в поле этот момент сложно было рассмотреть.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу остался недоволен судейством в матче 17-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (2:2).
По информации Sport.es, руководитель каталонского клуба собирается подать официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию.
Президент «Барсы» потребует разъяснений по поводу неиспользования системы VAR в спорном моменте.
Речь идет о неназначенном пенальти за фол против защитника Жерара Пике в концовке матча. В первом тайме в аналогичной ситуации арбитр назначил 11-метровый в пользу «Реал Сосьедада» за нарушение Серхио Бускетса.