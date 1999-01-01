Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Клопп: «Салах забил из офсайда? Я не слишком беспокоюсь об этом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию со вторым голом форварда Мохамеда Салаха в ворота «Уотфорда» в матче 17-го тура АПЛ.

    «Салах забил из офсайда? Когда выигрываешь со счeтом 2:0, то не слишком беспокоишься об этом. Честно говоря, я понятия не имел, был ли там офсайд или нет. Я больше не отмечаю голы, потому что теперь постоянно нужно ждать, когда VAR подтвердит, что забитый мяч был чистым», – сказал Клопп.

    • Салах оформил дубль в матче с «Уотфордом».
    • По итогам 17 туров «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Лестера» составляет 10 очков.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36094

      portero 22 минуты назад

      ВАР то подтвердил? В принципе во всех лигах судейство с перекосами и чаще в пользу богатых клубов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      giluxa1963 27 минут назад

      вот вот не говори гоп

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74817
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru