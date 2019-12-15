Клопп: «Салах забил из офсайда? Я не слишком беспокоюсь об этом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию со вторым голом форварда Мохамеда Салаха в ворота «Уотфорда» в матче 17-го тура АПЛ.

«Салах забил из офсайда? Когда выигрываешь со счeтом 2:0, то не слишком беспокоишься об этом. Честно говоря, я понятия не имел, был ли там офсайд или нет. Я больше не отмечаю голы, потому что теперь постоянно нужно ждать, когда VAR подтвердит, что забитый мяч был чистым», – сказал Клопп.