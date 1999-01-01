Клопп: «Салах забил из офсайда? Я не слишком беспокоюсь об этом»

ВАР то подтвердил? В принципе во всех лигах судейство с перекосами и чаще в пользу богатых клубов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию со вторым голом форварда Мохамеда Салаха в ворота «Уотфорда» в матче 17-го тура АПЛ.
«Салах забил из офсайда? Когда выигрываешь со счeтом 2:0, то не слишком беспокоишься об этом. Честно говоря, я понятия не имел, был ли там офсайд или нет. Я больше не отмечаю голы, потому что теперь постоянно нужно ждать, когда VAR подтвердит, что забитый мяч был чистым», – сказал Клопп.
- Салах оформил дубль в матче с «Уотфордом».
- По итогам 17 туров «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
- Отрыв от идущего вторым «Лестера» составляет 10 очков.