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  • Клопп: «Салах забил из офсайда? Я не слишком беспокоюсь об этом»

Клопп: «Салах забил из офсайда? Я не слишком беспокоюсь об этом»

15 декабря 2019, 11:21
2

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию со вторым голом форварда Мохамеда Салаха в ворота «Уотфорда» в матче 17-го тура АПЛ.

«Салах забил из офсайда? Когда выигрываешь со счeтом 2:0, то не слишком беспокоишься об этом. Честно говоря, я понятия не имел, был ли там офсайд или нет. Я больше не отмечаю голы, потому что теперь постоянно нужно ждать, когда VAR подтвердит, что забитый мяч был чистым», – сказал Клопп.

  • Салах оформил дубль в матче с «Уотфордом».
  • По итогам 17 туров «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
  • Отрыв от идущего вторым «Лестера» составляет 10 очков.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Уотфорд Салах Мохамед Клопп Юрген
Комментарии (2)
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giluxa1963
1576399773
вот вот не говори гоп
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portero
1576400048
ВАР то подтвердил? В принципе во всех лигах судейство с перекосами и чаще в пользу богатых клубов
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