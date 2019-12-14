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    Зидан – о том, что у «Барселоны» больше отдыха перед Эль-Класико: «Не я составляю календарь»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал тот факт, что у «Барселоны» перед Эль-Класико будет больше времени для отдыха, чем у мадридской команды.

    • «Барса» провела свой матч с «Сосьедадом» 14 декабря, «Реал» сыграет с «Валенсией» сегодня, 15 декабря.
    • У каталонцев на подготовку к Эль-Класико будет на 29 часов больше.

    «Примера составляет календарь, а не я. Мы будем играть в воскресенье, а затем в среду, но мы не можем ничего изменить», – сказал Зидан.

    Рамос: «У «Барселоны» будет на 29 часов отдыха больше перед Эль Класико? Условия должны быть равны»

    Источник: Marca

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