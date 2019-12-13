Marca: Эмери отклонил предложения «Эвертона» и двух китайских клубов

После увольнения из «Арсенала» Унаи Эмери отклонил три предложения, сообщает Marca.

По информации источника, пригласить испанского специалиста пытались «Эвертон» и два неназванных китайских клуба.

Отмечается, что тренер хочет работать с командой, которая будет бороться за трофеи.