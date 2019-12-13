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    Marca: Эмери отклонил предложения «Эвертона» и двух китайских клубов

    После увольнения из «Арсенала» Унаи Эмери отклонил три предложения, сообщает Marca.

    По информации источника, пригласить испанского специалиста пытались «Эвертон» и два неназванных китайских клуба.

    Отмечается, что тренер хочет работать с командой, которая будет бороться за трофеи.

    • «Арсенал» отправил в отставку Эмери 29 ноября.
    • Он возглавлял лондонскую команду с мая 2018 года.

    Источник: Marca

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    13.12.2019 23:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8924

      Cules2013 1 час назад

      тренер хочет работать с командой, которая будет бороться за трофеи
      ===
      а тренер в курсе, что это он должен тренировать команду так, чтобы она была способна что-то выиграть, а не наоборот?)

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