Marca: Эмери отклонил предложения «Эвертона» и двух китайских клубов

тренер хочет работать с командой, которая будет бороться за трофеи
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а тренер в курсе, что это он должен тренировать команду так, чтобы она была способна что-то выиграть, а не наоборот?)
После увольнения из «Арсенала» Унаи Эмери отклонил три предложения, сообщает Marca.
По информации источника, пригласить испанского специалиста пытались «Эвертон» и два неназванных китайских клуба.
Отмечается, что тренер хочет работать с командой, которая будет бороться за трофеи.
- «Арсенал» отправил в отставку Эмери 29 ноября.
- Он возглавлял лондонскую команду с мая 2018 года.