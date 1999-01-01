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    Чорлука выбыл на две недели из-за травмы

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука назвал сроки своего восстановления после травмы голеностопа.

    «Спасибо всем за приятные сообщения. Через две недели я восстановлюсь на сто процентов», – написал хорват в сторис инстаграма.

    • Чорлука получил повреждение в результате столкновения с полузащитником «Атлетико» Анхелем Корреа.
    • В текущем сезоне 33-летний футболист провел за «Локомотив» 25 матчей, результативными действиями не отличался.

    Источник: Инстаграм Ведрана Чорлуки

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13049

      bset 56 минут назад

      Это очень хорошо. В динамике матча выглядело на 6-8 месяцев. Слава Богу, обошлось.

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