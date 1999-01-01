Чорлука выбыл на две недели из-за травмы

Это очень хорошо. В динамике матча выглядело на 6-8 месяцев. Слава Богу, обошлось.
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука назвал сроки своего восстановления после травмы голеностопа.
«Спасибо всем за приятные сообщения. Через две недели я восстановлюсь на сто процентов», – написал хорват в сторис инстаграма.
- Чорлука получил повреждение в результате столкновения с полузащитником «Атлетико» Анхелем Корреа.
- В текущем сезоне 33-летний футболист провел за «Локомотив» 25 матчей, результативными действиями не отличался.