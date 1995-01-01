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    Дибала стал самым дорогим игроком Серии А по версии Transfermarkt. Он обогнал Роналду

    Портал Transfermarkt пересмотрел рыночную стоимость игроков итальянской Серии А.

    Предыдущий лидер чемпионата по этому показателю Криштиану Роналду («Ювентус») подешевел с 90 до 75 миллионов евро и опустился на третье место в рейтинге.

    Обошел португальца его партнер по команде Пауло Дибала, подорожавший с 75 до 85 миллионов.

    Второе место теперь занимает Лаутаро Мартинес («Интер»), чья стоимость выросла ровно в два раза – с 40 до 80 миллионов евро.

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2177

      raritet 13 минут назад

      Цена падает, значит скоро может оказаться в РПЛ. А было бы интересно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3842

      Добрый Бобер 23 минуты назад

      Сколько бы стоил Роналду, если бы ему сейчас было 26?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      FENIX-SL 29 минут назад

      переоцененный игрок
      на уровне с гризманом по этому показателю

      0
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