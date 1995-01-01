Дибала стал самым дорогим игроком Серии А по версии Transfermarkt. Он обогнал Роналду

Портал Transfermarkt пересмотрел рыночную стоимость игроков итальянской Серии А.

Предыдущий лидер чемпионата по этому показателю Криштиану Роналду («Ювентус») подешевел с 90 до 75 миллионов евро и опустился на третье место в рейтинге.

Обошел португальца его партнер по команде Пауло Дибала, подорожавший с 75 до 85 миллионов.

Второе место теперь занимает Лаутаро Мартинес («Интер»), чья стоимость выросла ровно в два раза – с 40 до 80 миллионов евро.