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    Шунин: «Есть цели – попасть в клуб Яшина, играть за сборную и стать чемпионом с «Динамо»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, чего хочет добиться в составе московского клуба.

    «У меня нет мечты – есть цели. Одна из них – попасть в клуб Яшина, отыграть 100 игр на ноль (осталось 23). Тогда, думаю, в какой-то степени моя карьера удастся. Хочется подняться ближе к нашим легендарным ветеранам, которые сыграли больше всего игр за «Динамо» – это Яшин, Маховиков и Новиков. Время и здоровье есть.

    Играть в клубе, в котором всю карьеру провел Лев Яшин – это ответственность. Хочется держать уровень, выручать команду и реже ошибаться. Лет в 19-20, когда начинал играть за основу, один болельщик в возрасте подарил старую книжку про вратарей с автографом Яшина: сказал, что ему приятно мне ее передать. Она совсем тоненькая, я прочитал, сейчас хранится дома у родителей.

    Еще хочу играть за сборную. И выиграть трофей. Хочется стать чемпионом, сыграть в Лиге чемпионов – очень хочется сделать все это со своим клубом. Вижу, как болельщики нервничают и ждут этого. Думаю, они были бы самыми счастливыми людьми», – сказал Шунин.

    • Шунин – воспитанник «Динамо».
    • 32-летний голкипер сыграл за клуб 252 матча.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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