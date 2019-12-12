Шунин: «Есть цели – попасть в клуб Яшина, играть за сборную и стать чемпионом с «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, чего хочет добиться в составе московского клуба.

«У меня нет мечты – есть цели. Одна из них – попасть в клуб Яшина, отыграть 100 игр на ноль (осталось 23). Тогда, думаю, в какой-то степени моя карьера удастся. Хочется подняться ближе к нашим легендарным ветеранам, которые сыграли больше всего игр за «Динамо» – это Яшин, Маховиков и Новиков. Время и здоровье есть.

Играть в клубе, в котором всю карьеру провел Лев Яшин – это ответственность. Хочется держать уровень, выручать команду и реже ошибаться. Лет в 19-20, когда начинал играть за основу, один болельщик в возрасте подарил старую книжку про вратарей с автографом Яшина: сказал, что ему приятно мне ее передать. Она совсем тоненькая, я прочитал, сейчас хранится дома у родителей.

Еще хочу играть за сборную. И выиграть трофей. Хочется стать чемпионом, сыграть в Лиге чемпионов – очень хочется сделать все это со своим клубом. Вижу, как болельщики нервничают и ждут этого. Думаю, они были бы самыми счастливыми людьми», – сказал Шунин.