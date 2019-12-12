The Independent: «Ливерпуль» согласовал трансфер Минамино

«Ливерпуль» договорился о трансфере нападающего «Ред Булл Зальцбург» и сборной Японии Такуми Минамино, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на The Independent.
Английский клуб готов оформить переход форварда в зимнее трансферное окно. Мерсисайдцам понравилась игра японца в очной встрече команд. В контракте Минамино прописан пункт об отступных в размере 8 миллионов евро.
- В этом сезоне ЛЧ Минамино сыграл шесть матчей, забил два гола и отдал три ассиста.
- Рыночная стоимость 24-летнего игрока – 5 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»