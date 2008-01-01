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    The Independent: «Ливерпуль» согласовал трансфер Минамино

    «Ливерпуль» договорился о трансфере нападающего «Ред Булл Зальцбург» и сборной Японии Такуми Минамино, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на The Independent.

    Английский клуб готов оформить переход форварда в зимнее трансферное окно. Мерсисайдцам понравилась игра японца в очной встрече команд. В контракте Минамино прописан пункт об отступных в размере 8 миллионов евро.

    • В этом сезоне ЛЧ Минамино сыграл шесть матчей, забил два гола и отдал три ассиста.
    • Рыночная стоимость 24-летнего игрока – 5 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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