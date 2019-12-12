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The Independent: «Ливерпуль» согласовал трансфер Минамино

12 декабря 2019, 14:55
5

«Ливерпуль» договорился о трансфере нападающего «Ред Булл Зальцбург» и сборной Японии Такуми Минамино, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на The Independent.

Английский клуб готов оформить переход форварда в зимнее трансферное окно. Мерсисайдцам понравилась игра японца в очной встрече команд. В контракте Минамино прописан пункт об отступных в размере 8 миллионов евро.

  • В этом сезоне ЛЧ Минамино сыграл шесть матчей, забил два гола и отдал три ассиста.
  • Рыночная стоимость 24-летнего игрока – 5 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Зальцбург Япония Минамино Такуми
Комментарии (5)
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Decorhome
1576160621
Блин читалось как Мимино
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ARSteven89
1576162808
Ахахаха))) Представляю (Салах в запасе) новое трио в атаке Ливерпуля с января: Мане-Фирмино-Минамино!!!
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