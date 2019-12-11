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  • РФС: «Мешков в матче «Зенит» – «Спартак» по ключевым эпизодам принял верные решения. Непоследовательные – тоже были»

РФС: «Мешков в матче «Зенит» – «Спартак» по ключевым эпизодам принял верные решения. Непоследовательные – тоже были»

11 декабря 2019, 20:59
27

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии РФС. На нем изучили работу главного арбитра матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0) Виталия Мешкова.

«В понедельник, 9 декабря, Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение ФК «Спартак-Москва» по итогам матча Российской Премьер-лиги ФК «Зенит» – ФК «Спартак-Москва» и определила, что по ключевым эпизодам матча арбитр Виталий Мешков принял верные решения.

В частности, судья правильно засчитал гол в ворота ФК «Спартак-Москва» и обоснованно продолжил игру на 47-й минуте, когда в штрафной ФК «Зенит», после борьбы с защитником за выбор позиции, упал Айртон.

C помощью камеры системы VAR установлено, что игрок ФК «Зенит» №44 Ярослав Ракицкий не сыграл рукой в мяч в эпизоде на 75-й минуте. Мяч после контакта с бедром защитника продолжил свое движение в направлении руки, но касания не было.

Также комиссия установила, что у арбитра этого матча были и непоследовательные решения. Он не вынес несколько предупреждений игрокам обеих команд, что повлияло на его оценку за данную игру», – информирует РФС.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» занимает десятое место.
  • РПЛ возобновится в феврале.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мешков Виталий
Комментарии (27)
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BANNIKOV1970
1576087371
а вчера хрен прокатило
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vladimir-7
1576098205
Экспертно-судейская комиссия должна быть независимой самостоятельной организацией.
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paracetamol
1576104894
Всх разогнать нахр! И РФС и эту комиссию! Сидят старые пердуны, типа Симоняна и похрюкивают, дела нет!
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diktatop
1576124907
хах, комиссия красавцы))) нет слов о продажном судействе... а позавчера зенит показал как играет без купленного судейства с равным соперником...
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vka1970
1576128246
Вся страна видела как Азмун в матче с цска на 2 красные наиграл, но судьи не видят, вся страна видела игру рукой Ракицкого в штрафной, но судьи не видят.Продолжать можно до бесконечности, но смысла нет.Газпром медиа и всё газпромовское руководство будет упрямо как бараны стоять на своём.Нет желания смотреть такой футбол.Отдайте заранее Зениту шапку Мономаха и отправьте сразу в ЛЧ.Там Бенфики и Лейпциги не дадут соврать какой у нас чемпион.
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ufos73
1576133109
А еще признали Егорова лучшим управляющим судьями в 21 веке! ))
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