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    РФС: «Мешков в матче «Зенит» – «Спартак» по ключевым эпизодам принял верные решения. Непоследовательные – тоже были»

    Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии РФС. На нем изучили работу главного арбитра матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0) Виталия Мешкова.

    «В понедельник, 9 декабря, Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение ФК «Спартак-Москва» по итогам матча Российской Премьер-лиги ФК «Зенит» – ФК «Спартак-Москва» и определила, что по ключевым эпизодам матча арбитр Виталий Мешков принял верные решения.

    В частности, судья правильно засчитал гол в ворота ФК «Спартак-Москва» и обоснованно продолжил игру на 47-й минуте, когда в штрафной ФК «Зенит», после борьбы с защитником за выбор позиции, упал Айртон.

    C помощью камеры системы VAR установлено, что игрок ФК «Зенит» №44 Ярослав Ракицкий не сыграл рукой в мяч в эпизоде на 75-й минуте. Мяч после контакта с бедром защитника продолжил свое движение в направлении руки, но касания не было.

    Также комиссия установила, что у арбитра этого матча были и непоследовательные решения. Он не вынес несколько предупреждений игрокам обеих команд, что повлияло на его оценку за данную игру», – информирует РФС.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» занимает десятое место.
    • РПЛ возобновится в феврале.

    Источник: РФС

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1359

      BANNIKOV1970 42 минуты назад

      а вчера хрен прокатило

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