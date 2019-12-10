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    Форвард «Барселоны» Перес забил первый гол в Лиге чемпионов на 23-й минуте дебютного матча. Им интересовался ЦСКА

    В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной». Счет открыл форвард гостей Карлес Перес.

    Это его дебютная игра в турнире, в которой он отличился на 23 минуте. «Барселона», в отличие от «Интера», уже гарантировала себе место в плей-офф.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2019 23:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      DyadyaWel 8 минут назад

      В очередной раз убеждаюсь что от Ракитича и Умтити нужно избавляться. Тодибо наигрывать в основу. Рад за молодых вингеров, есть надежда на будущее.

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