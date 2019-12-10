Форвард «Барселоны» Перес забил первый гол в Лиге чемпионов на 23-й минуте дебютного матча. Им интересовался ЦСКА

В очередной раз убеждаюсь что от Ракитича и Умтити нужно избавляться. Тодибо наигрывать в основу. Рад за молодых вингеров, есть надежда на будущее.
В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной». Счет открыл форвард гостей Карлес Перес.
Это его дебютная игра в турнире, в которой он отличился на 23 минуте. «Барселона», в отличие от «Интера», уже гарантировала себе место в плей-офф.
- Осенью «Барселона» продлила контракт с Пересом.
- Игроком интересовался ЦСКА.
- 21-летний игрок стоит на рынке 10 миллионов евро.