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    Телеграм-канал «ЭкСпорт»: ЦСКА хотел арендовать Переса из «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Карлес Перес мог перейти этим летом в ЦСКА.

    Как сообщает инсайдерский Телеграм-канал «ЭкСпорт», ЦСКА хотел привезти в Россию игрока «Барселоны». В ходе летнего трансферного периода армейцы вели переговоры с правым вингером каталонцев Карлесом Пересом. Но 21-летний футболист отказался от предложения российского клуба.

    • 25 августа Карлес Перес забил дебютный гол за клуб в ворота «Бетиса».
    • Также ЦСКА интересовался другим воспитанником «Барселоны» – Серхи Гомесом, но не смог договориться с «Севильей».

    Источник: Телеграм-канал «ЭкСпорт

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4848

      Агасфер 10 минут назад

      Такое ощущение,что Гинер отводит внимание общественности,чтобы выиграть "на направлении главного удара"-столько оказываетсяперсон для его интереса.В отличие от Миллера,который просто забрасывает мелкоячеистую сеть,разрешённую ему Комитетом по футбольному рыболовству,но запрещённую для лова другим.Вот что значит-"безресурсник"!!!

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