Телеграм-канал «ЭкСпорт»: ЦСКА хотел арендовать Переса из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Перес мог перейти этим летом в ЦСКА.

Как сообщает инсайдерский Телеграм-канал «ЭкСпорт», ЦСКА хотел привезти в Россию игрока «Барселоны». В ходе летнего трансферного периода армейцы вели переговоры с правым вингером каталонцев Карлесом Пересом. Но 21-летний футболист отказался от предложения российского клуба.