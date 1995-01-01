Такое ощущение,что Гинер отводит внимание общественности,чтобы выиграть "на направлении главного удара"-столько оказываетсяперсон для его интереса.В отличие от Миллера,который просто забрасывает мелкоячеистую сеть,разрешённую ему Комитетом по футбольному рыболовству,но запрещённую для лова другим.Вот что значит-"безресурсник"!!!
Полузащитник «Барселоны» Карлес Перес мог перейти этим летом в ЦСКА.
Как сообщает инсайдерский Телеграм-канал «ЭкСпорт», ЦСКА хотел привезти в Россию игрока «Барселоны». В ходе летнего трансферного периода армейцы вели переговоры с правым вингером каталонцев Карлесом Пересом. Но 21-летний футболист отказался от предложения российского клуба.
- 25 августа Карлес Перес забил дебютный гол за клуб в ворота «Бетиса».
- Также ЦСКА интересовался другим воспитанником «Барселоны» – Серхи Гомесом, но не смог договориться с «Севильей».