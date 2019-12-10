«Зальцбург» – «Ливерпуль»: англичане впервые с 2008 года могут выиграть два подряд выездных матча группы ЛЧ

В 20:55 по Москве начнется матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Ливерпулем». Англичане еще не гарантировали себе путевку в плей-офф.

Предыдущий выездной матч турнира «Ливерпуль» выиграл. В двух подряд групповых встречах на выезде ливерпульский клуб не побеждал с 2008 года, когда команду тренировал Рафаэль Бенитес.