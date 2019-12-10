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  • «Зальцбург» – «Ливерпуль»: англичане впервые с 2008 года могут выиграть два подряд выездных матча группы ЛЧ

«Зальцбург» – «Ливерпуль»: англичане впервые с 2008 года могут выиграть два подряд выездных матча группы ЛЧ

10 декабря 2019, 20:47

В 20:55 по Москве начнется матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Ливерпулем». Англичане еще не гарантировали себе путевку в плей-офф.

Предыдущий выездной матч турнира «Ливерпуль» выиграл. В двух подряд групповых встречах на выезде ливерпульский клуб не побеждал с 2008 года, когда команду тренировал Рафаэль Бенитес.

  • «Ливерпуль» выиграл два из последних 11-и выездных матчей группы Лиги чемпионов.
  • «Зальцбург» не утратил шансы на плей-офф Лиги чемпионов.
  • В первой игре между командами «Ливерпуль» выиграл 4:3.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Зальцбург Ливерпуль Бенитес Рафаэль
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