«Зальцбург» – «Ливерпуль»: англичане впервые с 2008 года могут выиграть два подряд выездных матча группы ЛЧ

В 20:55 по Москве начнется матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Ливерпулем». Англичане еще не гарантировали себе путевку в плей-офф.
Предыдущий выездной матч турнира «Ливерпуль» выиграл. В двух подряд групповых встречах на выезде ливерпульский клуб не побеждал с 2008 года, когда команду тренировал Рафаэль Бенитес.
- «Ливерпуль» выиграл два из последних 11-и выездных матчей группы Лиги чемпионов.
- «Зальцбург» не утратил шансы на плей-офф Лиги чемпионов.
- В первой игре между командами «Ливерпуль» выиграл 4:3.
Источник: Бомбардир.ру