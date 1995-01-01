Тедеско – о совете директоров «Спартака»: «Все прошло хорошо и дружелюбно. С Новым годом, ребята»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о заседании совета директоров клуба, на котором он присутствовал.

«Все прошло хорошо и дружелюбно. Вам все расскажут. С Новым годом, ребята», – сказал Тедеско.

После 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

В воскресенье москвичи проиграли «Ростову» со счетом 1:4.

Тедеско и Цорн прибыли на совет директоров «Спартака»