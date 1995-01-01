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    Тедеско – о совете директоров «Спартака»: «Все прошло хорошо и дружелюбно. С Новым годом, ребята»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о заседании совета директоров клуба, на котором он присутствовал.

    «Все прошло хорошо и дружелюбно. Вам все расскажут. С Новым годом, ребята», – сказал Тедеско.

    • После 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.
    • В воскресенье москвичи проиграли «Ростову» со счетом 1:4.

    Тедеско и Цорн прибыли на совет директоров «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5692

      Старикан 3 минуты назад

      В штабе все довольны! Всё идёт по заранее утверждённому плану! С чем вас всех и поздравляю! Типа - УРА!!!

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      Рейтинг: +824

      evgevg13 6 минут назад

      крокодил тоже вначале плачет, а затем хавает свою жертву...

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      Рейтинг: +9299

      silver29 10 минут назад

      Вот така ...... малята ((( Все коки-наки, как и было задумано мы в десятке призеров.

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